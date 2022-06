Menkominfo Sebut Indonesia Masuki Fase Perjuangkan Kedaulatan Digital

ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Indonesia saat ini telah memasuki fase kedaulatan digital setelah fase pertama proklamasi kemerdekaan dan fase kedua memperjuangkan kedaulatan maritim. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong ekosistem komunikasi dan informatika memanfaatkan kedaulatan ruang digital untuk seluruh anak bangsa.



“Kini kita memasuki perjuangan kedaulatan tahap ketiga, kedaulatan digital. Tugas kita jangan sampai terbentuk koloni-koloni digital baru. Tugas kita untuk memastikan digital space for the benefit for all. Tugas kita, untuk memastikan kita berdaulat secara digital demi faedah dan manfaat seluruh anak bangsa,” ujarnya saat menghadiri Peringatan HUT ke-27 Telkomsel di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).



Menkominfo mengajak semua ekosistem untuk merefleksikan fase perjuangan founding father bangsa Soekarno, Mohammad Hatta dan pendiri bangsa dalam melawan koloni dan protektorat asing untuk memproklamasikan kedaulatan politik Indonesia.



Tag: menkominfo kedaulatan digital