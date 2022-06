Optimalkan Manfaat Transformasi Digital, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Talenta Digital

ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang digital Indonesia agar memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kejayaan Indonesia.



“Membangun dan menggelar infrastruktur digital bukan tanpa maksud, hal itu dimaksudkan demi kejayaan Indonesia. Demi negeri kita, demi kesejahteraan masyarakat. For the benefit of all Indonesian,” tandasnya dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022: Encouraging the Acceleration of Sustainable Digital Transformation, yang berlangsung secara hibrida dari Westin Hotel, Jakarta Selatan dalam keterangannya, Sabtu (11/6/2022).



Menurut Menteri Johnny, upaya itu tidak bisa dilakukan Pemerintah sendiri, namun perlu kerja sama dengan semua pihak agar bisa mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju!



Tag: Johnny Plate