Harga Bawang dan Cabai Masih Tinggi, Panen Petani Minim Akibat Cuaca Ekstrem

ERA.id - Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Cianjur, Jawa Barat, mencatat harga bawang merah dan cabai masih tinggi karena minimnya hasil panen petani akibat cuaca ekstrem, namun dipastikan stok mencukupi hingga hari raya kurban.



Kepala Diskoperindag Cianjur, Tohari Sastra di Cianjur, Minggu, mengatakan hingga saat ini harga sayur mayur, cabai dan bawang merah masih merangkak naik. Kenaikan harga cabai terutama cabai rawit dan bawang merah sudah terjadi sejak dua pekan terakhir.



"Harga bawang merah dari Rp50.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit dari Rp90.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram," katanya dikutip dari Antara, Minggu (3/7/2022).



