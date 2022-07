Leony 'Trio Kwek Kwek' Tepis Rumor Jadi Penyuka Sesama Jenis: Gue Masih Suka Laki

ERA.id - Mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti alias Leony Trio Kwek Kwek menepis rumor yang menyebut dirinya penyuka sesama jenis. Leony menegaskan ia masih menyukai laki-laki.



Sejak memutuskan untuk mengubah penampilannya dengan gaya rambut bondol, Leony kerap kali dituding menjadi penyuka sesama jenis. Tetapi penilaian itu dibantah tegas oleh Leony. Ia menegaskan dirinya bukanlah penyuka sesama jenis dan masih menyukai laki-laki.



"Mungkin orang liat rambut gue sekarang bondol jadi pasti mereka mikirnya (lesbian) gitu. Oh come on, gue masih suka laki sih," kata Leony, dikutip YouTube VDVC Seleb, Minggu (3/7/2022).



