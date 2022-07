Luhut Sebut Jokowi Bakal Kunjungi China Akhir Juli, Ada Apa?

ERA.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke China pada akhir Juli 2022. Kunjungan tersebut berkaitan dengan kerja sama Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) Indonesia dengan China.



Hal itu disampaikan Luhut di hadapan seluruh delegasi RI dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) di Nusa Dua, Bali. Menlu China Wang Yi turut hadir dalam dialog tersebut.



"Saya bersama Menteri Luar Negeri @retno_marsudi menyampaikan agar sinergi Global Maritime Fulcrum – Belt and Road Initiative (GMF-BRI) yang merupakan kebijakan Indonesia dan Tiongkok, bisa segera diperpanjang kesepakatan MoU GMF-BRI tersebut, sehingga dapat di-sign oleh Presiden @jokowi saat kunjungan beliau ke Tiongkok yang rencananya dilaksanakan pada akhir Juli 2022," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan pada Senin (11/7/2022).



Tag: jokowi luhut pandjaitan china