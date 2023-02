Profil Melissa Siska Juminto dan Kepribadiannya di Mata Pendiri Tokopedia

ERA.id - Dalam waktu dekat, Tokopedia memiliki bos baru. Melissa Siska Juminto mendapat kepercayaan untuk menjadi chief executive officer (CEO) Tokopedia menggantikan William Tanuwijaya. Profil Melissa Siska Juminto pun menarik masyarakat.

Meninggalkan kursi CEO, William akan menjadi Komisaris (chairman) Tokopedia sambil berperan sebagai dewan komisaris (co-chairman) GoTo. Penyerahan kursi CEO kepada Melissa pun bukan tanpa alasan. William memiliki penilaian tersendiri terhadap perempuan kelahiran 1988 itu.

Profil Melissa Siska Juminto

Melissa mendapatkan gelar Bachelor’s in Accounting and Information Systems dari University of Washington, Amerika Serikat, pada 2010. Setelah itu, dia pulang ke Tanah Air. Beberapa waktu kemudian, dia bergabung dengan Tokopedia.

Melissa termasuk wajah lama di Tokopedia. Sebelumnya menjadi CEO, dia menjabat sebagai direktur/chief human resources officer grup GoTo sekaligus chief operating officer (COO) Tokopedia. Nantinya—setelah menjadi CEO Tokopedia—dia akan akan tetap merangkap sebagai direktur/chief human resources officer di GoTo.

Dikutip Era dari situs LinkedIn, Melissa mulai bergabung di Tokopedia pada 2012. Saat masuk, dia menjadi accounting and finance lead. Dia duduk di kursi tersebut selama 1 tahun lebih 3 bulan.

Pada 2015, Melissa mendapatkan promosi menjadi vice president of business Tokopedia. Di menjalankan tugas dengan jabatan tersebut selama 7 tahun 8 bulan.

Pada November 2016 dia menjadi managing director/chief of staff Tokopedia. Jabatan tersebut dia emban hingga saat ini, sebelum resmi menjadi CEO Tokopedia. Menariknya, sejak Maret 2018 Melissa rangkap jabatan sebagai COO Tokopedia.

Melissa Siska Juminto di Mata William

Berdasarkan unggahan di LinkedIn, William diketahui menyerahkan kursi CEO Tokopedia kepada Melissa. Dalam unggahan tersebut William menyampaikan tiga kualitas kepemimpinan yang dia pelajari dari sosok Melissa.

William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia (Instagram)

"Satu kata dari Mel adalah determinasi. Maka tidak heran beredar legenda tentang Mel seperti ‘mother of dragons’ yang siap berangkat dan memimpin perang sesaat setelah melahirkan," tulis William.

William mendapatkan pelajaran dari Melissa bahwa pekerjaan dan keluarga bisa diperjuangkan bersama-sama selama memiliki determinasi. Determinasi menjadi hal pertama yang didapatkan dari Melissa.

"Kalau Mel sudah bertekad, maka she will make it happen (dia akan mewujudkannya)," tambah William.

Hal kedua adalah founder mentality atau ‘mental pendiri perusahaan’. William menyampaikan, Melissa merupakan pegawai Tokopedia nomor 44 sekaligus akuntan Tokopedia satu-satunya saat itu.

Dalam perjalanan kariernya, Melissa mengambil kesempatan dan tantangan untuk mengemban berbagai tanggung jawab. Dia membangun tim marketing dan tim bisnis mulai dari nol. Melissa juga diketahui telah mengemban beberapa jabatan, antara lain akuntan, VP, chief of staff, COO, dan interim-CHRO GoTo.

"Dari Mel saya belajar bahwa founder mentality dapat dimiliki siapapun, bukan saja oleh para pendiri perusahaan di hari pertama," kata William.

Hal ketiga yang dipelajari oleh pendiri Tokopedia dari Melissa adalah memimpin dengan hati.

"Dari Mel saya belajar memimpin dengan hati, dan belajar kekuatan active listening, mendengarkan apa yang tidak diucapkan," ungkap William.

Menurutnya, Melissa merupakan sosok yang berani mengambil kebijakan tidak populer dan selalu mengingatkan soal pentingnya berhemat dalam situasi apa pun.

"Mel tahu menjadi pemimpin artinya tidak dapat membuat semua pihak senang. Walau begitu, Mel selalu diingat sebagai hatinya perusahaan," tegasnya.

Itulah profil Melissa Siska Juminto yang mendapat kepercayaan untuk menjadi CEO Tokopedia menggantikan William Tanuwijaya.