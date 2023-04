Diterima 10 Perguruan Tinggi Luar Negeri, Intip Profil Ryura Assyifa Asal Solo

ERA.id - Belakangan, banyak orang ingin lebih mengenal Ryura Assyifa Ramadhina. Dia adalah siswa SMA Pradita Dirgantara yang diterima di 10 perguruan tinggi luar negeri.

Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Humas SMA Pradita Dirgantara, Nanang Sari Atmanto. Dia mengatakan, Ryura berhasil diterima di 10 kampus yang ada di beberapa negara, seperti Australia dan Kanada.

"Ryura berhasil diterima di 10 Kampus luar negeri yang tersebar dari Australia hingga Kanada," terang Nanang, dikutip Era.id dari situs resmi SMA Pradita Dirgantara, Rabu (5/4/2023).

Profil Ryura Assyifa Ramadhina

Ryura tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Ini juga bukan kali pertama nama Ryura terdengar luas. Sebelumnya, dia pernah tampil di stasiun televisi, yaitu saat menjadi kontestan ajang pencarian bakat The Voices Kids 2018.

Di dalam negeri, dia termasuk siswa yang eligible untuk ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Meski demikian, Ryura memilih melanjutkan pendidikannya di luar negeri.

"Ryura ini siswa kelas XII. Jadi, dia itu sebenernya masuk di daftar eligible SNBP dari SMA Pradita Dirgantara. Namun, Ryura nda ambil, karena lebih pilih study abroad-nya," kata Nanang.

Sebagai informasi, SMA Pradita Dirgantara merupakan sekolah dengan konsep pondok pesantren. Sekolah yang berdiri pada tahun 2018 ini berlokasi di Jalan Cendrawasih, Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

SMA Pradita Dirgantara bekerja sama dengan berbagai institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sekolah ini pernah menjadi calon IB (International Baccalaureate) pada 2020 dan menjadi anggota UNESCO ASPNet pada tahun yang sama.

Prestasi Non-akademik Ryura Assyifa

Salah satu prestasi non-akademik Ryura adalah capaian di dunia tarik suara. Dia pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Voices Kids 2018 ketika berusia 12 tahun.

Ryura Assyifa Ramadhina dalam The Voice (YouTube)

Perempuan asal Solo ini menyanyikan lagu “All Falls Down” di babak blind audition. Ketika itu, dia lolos dan menjadi murid atau anak didik Agnez Monica (Agnes Mo).

Langkah Ryura di ajang pencarian bakat tersebut terhenti di babak battle rounds. Meski demikian, pada 2021 dia memiliki prestasi lain di dunia tarik suara, yaitu dalam kejuaraan Suara Edukasi.

10 Kampus Luar Negeri yang Menerima Ryura Assyifa

Berdasarkan data yang disampaikan situs resmi SMA Pradita Dirgantara, berikut adalah 10 kampus luar negeri yang menerima Ryura sebagai mahasiswa baru, lengkap dengan jurusannya.

1. Monash University: Program Aerospace Engineering.

2. University of Sydney: Aeronautical Engineering.

3. University of California (UC) Davis: Aerospace Science Engineering.

4. Wageningen University and Research (WUR): Program Environmental Science.

5. The University of Western Australia: Program Mechanical Engineering.

6. University of Toronto: Program Studies in Mathematical and Physical.

7. University of Toronto kampus Scarborough: Program Co-Op Mathematics.

8. University of Toronto: Program Mechanical Engineering.

9. Queensland University: Program Mechanical Engineering.

10. The University of British Columbia (UBC): Program Bachelor of Applied Science.