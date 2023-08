Inilah Sosok Alexandr Wang, Miliuner Muda yang Dijuluki The Next Elon Musk

ERA.id - Sosok Alexandr Wang menarik perhatian netizen akhir-akhir ini. Salah satu pendiri Scale AI ini disebut-sebut akan menjadi orang besar dalam bidang teknologi.

Dia juga kerap dibandingkan dengan Elon Musk, pengusaha dan pendiri Tesla dan SpaceX. Beberapa pihak bahkan menyebut Wang sebagai “The next Elon Musk”.

Salah satu hal yang membuat Wang begitu dibicarakan adalah berhasil menjadi pengusaha besar bidang teknologi di usia yang masih muda. Dia juga sempat disebut sebagai pengusaha termuda mandiri di dunia. Melalui kecerdasan, kekayaan, dan kerja kerasnya, Wang mengembangkan perusahaan kecerdasan intelegen yang telah melayani berbagai perusahaan dunia, misalnya Uber, Totoya, dan PayPal.

Alexandr Wang masuk majalah Forbes (Forbes)

Mengenal Sosok Alexandr Wang

Dikutip Era.id dari Forbes, Alexandr Wang saat ini berusia 26 tahun. Dia tinggal di San Fransisco, California, Amerika Serikat.

Soal pendidikan, dia pernah kuliah Massachusetts Institute for Technology (MIT). Di sana dia mengambil fokus bidang matematika dan teknologi komputer. Namun, Wang keluar dari kampus sebelum menyelesaikan pendidikannya.

Tak lulus kuliah tidak membuatnya berhenti belajar. Setelah keluar dari MIT, Wang memulai Scale AI bersama Lucy Guo, ahli teknologi muda. Wang dan Guo bertemu saat keduanya bekerja di platform tanya jawab, Quora.

Usaha keduanya dimulai dengan investasi dari akselerator start-up Amerika Serikat, Y. Combinator. Setelah beberapa waktu, Wang merasa keputusan yang dia ambil untuk keluar dari perguruan tinggi (saat berusia 19 tahun) adalah keputusan yang tepat. Setelah keluar dari kampus tersebut, Wang bisa fokus pada pengembangan teknologi AI yang menjadi semangatnya.

Scale AI, termasuk Wang, berusaha mengembangkan teknologi AI yang mampu memecahkan masalah yang lebih rumit dan tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan metode tradisional.

Harta Kekayaan Alexandr Wang

Perusahaan Scale AI menerima dana investasi sekitar 350 juta dolar AS pada 2021. Perusahaan Wang ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta dolar AS. Sementara, nilai Scale AI adalah 7,3 miliar dolar AS.

Berdasarkan perkiraan Forbes, kekayaan bersih Wang saat ini adalah sekitar 1 miliar dolar AS (setara sekitar Rp14,8 triliun). Meski usianya masih sangat muda, Wang berada di peringkat 2.534 dalam daftar miliuner dunia versi Forbes per 2022.

Dia juga pernah tercatat dalam daftar 30 Under 30 versi Forbes pada 2018. Daftar 30 Under 30 adalah daftar yang mencatat kumpulan bintang, wirausahawan, pemimpin pemikiran, dan pemikir cerdas dengan usia di bawah 30 tahun yang dinilai luar biasa dalam industri dan bidang lainnya.

Dilansir SCMP, Wang tumbuh di keluarga yang cakap dalam bidang teknologi dan ilmiah. Orang tua Wang adalah fisikawan yang pernah menggarap proyek senjata untuk militer Amerika.

Tak heran jika dia memiliki kecerdasan yang hebat. Terlebih lagi, dia aktif dalam kompetisi matematika dan coding di sekolah. Saat Wang berusia 17 tahun, Wang bekerja penuh waktu membuat code untuk platform tanya jawab Quora.