Rangkaian Kegiatan KTT Asean 2023 yang Diselenggarakan di Jakarta, Simak di Sini

ERA.id - Setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 berhasil digelar di Labuan Bajo, Indonesia kembali terpilih sebagai tuan rumah dan mengemban tugas kepemimpinan ASEAN Summits Ke-43 dalam waktu dekat. Dalam artikel ini akan dibahas rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023.

Dari informasi yang dikumpulkan, ASEAN Summits ke-43 ini akan diselenggarakan pada bulan September 2023. Kegiatan ini terselenggara secara terpusat di Jakarta.

Untuk mengetahui informasi terkait rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023, simak ulasannya di bawah ini.

Tema dan Jadwal ASEAN Summits ke-43 2023

Melansir laman resminya, KTT ASEAN Summit 2023 di Jakarta akan diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai 7 September 2023. Pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini akan dilakukan terpusat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Berbeda dari KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, tidak hanya pemimpin organisasi dari negara ASEAN yang menghadiri KTT ke-43 ASEAN. Namun, turut hadir pula negara-negara mitra, antara lain Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Selandia Baru, Federasi Rusia, Australia, dan Amerika Serikat. Bahkan, rencananya pemimpin Pacific Island Forum, Perdana Menteri Kanada, dan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) juga ikut datang dalam pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

Adapun, secara umum tema kegiatan KTT ke-43 ASEAN ini adalah 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'. Tema ini akan dijadikan pembahasan utama dan menghasilkan sejumlah pembahasan lain yang lebih mendetail dan spesifik.

Rangkaian Kegiatan KTT ASEAN 2023

Di bawah ini adalah rincian rangkaian agenda tentatif yang sudah diinformasikan melalui Media Advisory 43rd ASEAN Summit and Related Summits yang digelar sebelum acara inti berlangsung, antara lain:

Sabtu, 2 September 2023

Meeting of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) atau Pertemuan Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR)

Minggu, 3 September 2023

ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) atau Pertemuan Pejabat Senior ASEAN (SOM)

Senin, 4 September 2023

ASEAN Foreign Ministers' Meeting

27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting

34th ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting

Signing Ceremony of the Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

Selasa, 5 September 2023

Opening Ceremony of the 43rd ASEAN Summit/Upacara Pembukaan KTT Ke-43 ASEAN

43rd ASEAN Summit (Plenary Session)

Opening of ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the AOIP

43rd ASEAN Summit (Retreat Session)

Rabu, 6 September 2023

26th ASEAN-China Summit

24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit

26th ASEAN - Japan Summit

26th ASEAN Plus Three (APT) Summit

ASEAN - U.S. Summit

ASEAN - Canada Summit

Kamis, 7 September 2023

20th ASEAN - India Summit

3rd ASEAN - Australia Summit

13th ASEAN - UN Summit

18th East Asia Summit

Closing Ceremony of the 43rd ASEAN Summit and Related Summits and Handing

Over of the ASEAN Chairmanship to the Lao People's Democratic Republic

Press Conference by H.E. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia

Tujuan KTT ASEAN Summits Ke-43 di Jakarta

KTT Ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta ini akan membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal. Hal inilah yang membedakan dengan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo yang membahas isu-isu internal ASEAN, dan juga isu-isu penting di dalam dan luar kawasan.

Pertemuan KTT ke-43 ASEAN juga membahas beberapa tema penting. Entah itu terkait Code of Conduct yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan, ASEAN Maritime Outlook, South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), ASEAN Outlook in Indo Pacific (AOIP), dan isu terkait Myanmar.

Demikianlah ulasan tentang rangkaian kegiatan KTT Asean 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan September ini.

