Apa Itu KTT AIS dan Beberapa Fakta Tentangnya

ERA.id - Provinsi Bali ditetapkan sebagai tuan rumah atau tempat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023. Konferensi ini akan diselenggarakan pada tanggal 10-11 Oktober. Lantas apa itu KTT AIS? Simak sederet faktanya di bawah ini.

Apa Itu KTT AIS Forum 2023?

AIS Forum adalah singkatan dari Archipelagic and Island States atau Forum Negara Pulau dan Negara Kepulauan. Dilansir dari situs resminya, forum ini dibentuk sebagai wadah kerja sama antar negara pulau dan kepulauan untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan bersama. AIS Forum memiliki keunikan tersendiri, sebab merangkul negara pulau dan kepulauan di dunia, tanpa mempertimbangkan luasan wilayah, ukuran pulau, ataupun tingkat pembangunannya.

Pengamanan AIS Forum 2023 oleh TNI (Foto: ANTARA/Rolandus Nampu)

Fakta-fakta KTT AIS Forum

Sejarah terbentuknya AIS

Forum Indonesia ikut mengambil peran penting dalam proses terbentuknya AIS Forum. Secara resmi, AIS Forum didirikan pada tanggal 1 November 2018 di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. AIS Forum dibentuk dalam Deklarasi Bersama Manado atau Manado Joint Declaration pada Pertemuan Tingkat Menteri dari negara-negara peserta.

Berdasarkan informasi dari situs Kominfo, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan 21 negara. Gagasan pembentukan AIS Forum berawal dari diskusi di Konferensi Kelautan 2017 atau Ocean Conference 2017 di New York, AS. Gagasan pembentukan AIS Forum tersebut, kembali didiskusikan pada Konferensi Negara Pulau dan Negara Kepulauan di Jakarta pada tahun yang sama. Setahun berikutnya, gagasan pembentukan forum internasional bagi negara pulau dan negara kepulauan pun akhirnya diresmikan menjadi AIS Forum.

Tema KTT AIS Forum 2023

Berdasarkan informasi dari situs Indonesia.go.id, KTT AIS Forum 2023 membawakan tema Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future.

Agenda pertemuan internasional tersebut akan difokuskan kepada tiga aspek penting. Antara lain, tantangan perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan. KTT AIS Forum 2023 juga diharapkan tidak semata menjadi ajang diskusi.

Melainkan dapat memberikan dampak nyata dalam menjawab tantangan negara pulau dan kepulauan. Pertemuan itu juga diharapkan menjadi sebuah forum antarnegara pulau dan kepulauan yang berkesinambungan, seperti organisasi kawasan lainnya yang telah lebih dulu berdiri.

Mencakup 51 negara

Berdasarkan informasi dari situs resminya, AIS Forum mencakup 51 negara pulau dan negara kepulauan. Indonesia tercatat sebagai anggota ke-20. Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah anggota AIS Forum bersama dengan Filipina, Singapura, dan Timor Leste.

Ruang lingkup kerja sama

Melansir situs resminya, anggota AIS Forum menjalin kesepakatan untuk fokus bekerja sama dalam empat bidang yang menjadi tantangan bagi negara pulau dan negara kepulauan. Hal tersebut meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan sampah laut, ekonomi biru (blue economy), dan tata kelola maritim yang baik (good maritime governance). Ruang lingkup kerja sama AIS Forum tersebut, tercatat dalam Manado Joint Declaration pada tahun 2018.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan informasi dari Kominfo, AIS Forum menerima mandat untuk memperluas kerja sama ke area-area lain. Sebagai contoh, illegal fishing, ketahanan pangan, penurunan kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, dan sebagainya.

KTT AIS Forum pertama

Sebuah fakta menariknya adalah, KTT AIS Forum 2023 yang akan diselenggarakan di Bali pada 10-11 Oktober 2023, merupakan KTT AIS Forum yang pertama. KTT AIS Forum 2023 ini, menjadi pertemuan pertama yang mengundang kehadiran seluruh negara anggota AIS Forum pada tingkat kepala negara atau pemerintahan.

Sebelumnya, forum internasional tersebut, hanya menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum, berdasarkan informasi dari situs Kominfo. Adapun Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum 2022 juga diadakan di Bali. Dalam rangkaian KTT AIS Forum, juga akan digelar berbagai side events, misalnya AIS Youth Conference, AIS Start Up Blue Business Summit, AIS Research and Development Conference, dan AIS Blue Economy High Level Dialogue.

Demikianlah ulasan tentang apa itu KTT AIS dan fakta-fakta tentang forum tersebut.

