Dirumorkan Beragama Islam, Legenda Chelsea, Drogba Akhirnya Buka Suara

ERA.id - Legenda Chelsea, Didier Drogba, sempat dirumorkan telah pindah ke agama Islam.

Dilansir dari Sportsbrief, Selasa, (8/11/2022), rumor tersebut muncul pertama kali, lewat unggahan di Facebook, dikirim oleh Dr. Mohamed Salah. Di sana menunjukan, sang penyerang Chelsea sedang mengangkat kedua tangannya, yang gesturnya mirip dengan cara berdoa orang Muslim.

Mulai saat itu, Drogba ramai dibicarakan dan dirumorkan telah resmi menjadi mualaf, setelah sebelumnya beragama Katolik.

Melihat kehebohan itu, tidak perlu waktu lama untuk Drogba langsung klarifikasi di Twitternya.

"Cerita ini sedang menuju viral, tapi saya tidak pindah agama," tulis Drogba.

Mantan pemain Timnas Pantai Gading menjelaskan, dia saat itu sedang mengunjungi teman-teman muslim di desanya.

''Ini hanya sebagai bentuk saya, untuk menghormati saudara-saudara Muslim saya. Di sana saya sedang berkunjung di desa saya. Momen kebersamaan. Banyak cinta dan berkah untuk semua," tambahnya.

Drogba juga diakhirnya bercanda soal berdoa bersama orang-orang muslim.

"Siapa coba yang tidak mau diberkahi," tutup Drogba.

This story is going viral ๐Ÿ˜ but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all ๐Ÿ™๐Ÿพ