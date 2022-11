Gegara 2 Ekor Unta, Pelatih Timnas Inggris Khawatir Timnya Tak Bisa Maksimal Berlaga di Piala Dunia 2022

ERA.id - Timnas Inggris bisa dibilang merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2022, Qatar. Berangkat dari negara asal, para pemain Inggris tentu perlu adaptasi dengan cuaca dan budaya di Qatar terlebih dahulu.

Namun, permasalahan muncul saat hotel yang ditinggali para pemain terdapat dua ekor unta yang terkenal berisik. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu waktu adaptasi anak asuh Gareth Southgate.

Dilansir dari Marca, Rabu (16/11/2022), pemain timnas Inggris telah sampai di Qatar, setelah menempuh 7 jam perjalanan dari Birmingham.

The Three Lions, nantinya akan bertanding melawan Iran, hari Senin, 21 November 2022, jam 20.00 WIB. Mempunyai waktu kurang dari satu minggu, mereka dikabarkan akan beristirahat di Souq Al Wakra Hotel. Satu hal yang mereka tidak tahu, menurut warga lokal, di daerah itu terdapat dua ekor unta yang sangat berisik.

Seperti diketahui, karena memiliki tenggorokan lebih fleksibel, unta dikenal memang menjadi hewan yang memiliki suara lebih besar dibanding mamalia sejenisnya.

Mereka menghasilkan berbagai suara resonansi yang keras mulai dari meringkik, mendengung, sampai mencicit dengan nada tinggi. Salah satu contoh paling dekat untuk meresresentasi keberisikan unta, adalah suara dari Chewbacca di film Star Wars.

Salah satu warga lokal di sana mengatakan, dia justru senang dengan keberadaan unta tersebut, karena membuat Timnas Inggris tidak bisa tidur.

"Mungkin mereka akan membuat Timnas Inggris tetap terjaga sehingga Qatar akan menang," ucap warga lokal.

Jika memang terjadi, para pemain tidak bisa beristirahat secara tenang. Maka akan menjadi kekhawatiran yang besar, pasalnya Timnas Inggris dihadapkan dengan lawan yang menyusahkan, di grup B. Ada Iran, Amerika, dan Wales.

Selain itu, ada beberapa kasus tentang penyerangan unta kepada turis di sana. Kabarnya, rumah sakit setempat telah melaporkan 145 kasus cedera yang disebabkan oleh unta selama 10 tahun terakhir.

One of the more amusing front pages this morning. England players are being kept awake by noisy camels. pic.twitter.com/1IrKjHv3Uk