FIFA Terpukau dengan Tingkah Suporter dan Pemain Timnas Jepang yang Gemar Bersih-Bersih

ERA.id - Tingkah suporter Timnas Jepang selama di Qatar memukau FIFA. Bagaimana tidak, beberapa dari mereka tertangkap kamera membersihkan stadion.



Terlihat, mereka memasukkan sampah-sampah ke dalam plastik dan selanjutnya dibuang ke tempat sampah. Tidak cuma itu, para ofisial Timns Jepang juga melakukan hal yang mirip suporternya.



Mereka menerapkan tradisi beberes dan bersih-bersih di tribun Khalifa International Stadium maupun di ruang ganti pemain, setelah mempermalukan Jerman 2-1 dalam Piala Dunia 2022.



Merasa senang, FIFA pun dalam unggahan di media sosialnya menulis kesan. Dia memperlihatkan lantai ruang ganti yang telah disapu bersih, rompi dan handuk yang dilipat dalam tumpukan yang rapi, disertai dengan deretan origami angsa yang disimpan di samping catatan ucapan terima kasih kepada penyelenggara.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI