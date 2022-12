Kasihan, Dapat MOTM Kai Havertz Pasang Wajah Cemberut: MOTM Tersedih

ERA.id - Kai Havertz dapat MOTM (Man of the Match) usai bawa Timnas Jerman menang melawan Kosta Rika dalam laga terakhir Grup E, Jumat (2/12/2022), dini hari WIB. Miris, meskipun dapat penghargaan bergengsi, Haverts justru pasang wajah datar.

Dilansir dari Sportbible, Jumat (2/12/2022), bertanding di Al Bayt Stadium, anak asuh Hans-Dieter Flick tampil memukau dalam pertandingan melawan Kosta Rika. Bagaimana tidak, Jerman berhasil mencetak empat gol, yang diantaranya dicetak oleh Serge Gnabry (10'), Kai Havertz (73', 85'), dan Niclas Fullkrug (89').

Sedangkan Kosta Rika berhasil memperkecil kedudukan melalui aksi Yeltsin Tejeda (58') dan Juan Pablo Vargas (70'). Hasil akhir Jerman menang 4-2 atas Kosta Rika.

Sayangnya, kemenangan itu tak cukup membawa Der Panzer lolos ke babak 16 besar. Karena di sis lain, Jepang berhasil menang atas Spanyol 2-1. Akhirnya Jepang keluar jadi juara Grup E. Spanyol juga lolos sebagai runner-up, unggul produktivitas gol dari Jerman.

Meski begitu, Kai Havertz keluar sebagai peraih gelar MOTM dalam laga melawan Kosta Rika. Melihat Timnas Jerman tidakk lolos 16 besar, Havertz kemudian pasang wajah datar saat sesi foto.

Kai Havertz is delighted with his player of the match award. pic.twitter.com/dYyeeDnM2P