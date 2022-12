Ini Jadwal Pertandingan Persita Tangerang di Lanjutan Liga 1 2022/2023

ERA.id - Liga 1 2022/2023 bakal segera kembali digelar setelah sempat vakum beberapa waktu yang lalu. Klub berjuluk Pendekar Cisadane ini tengah bersiap untuk meladeni lawan-lawannya dalam lanjutan sisa putaran pertama Liga 1 2022/2023.



Pelatih Persita Tangerang, Alfredo Vera memboyong 27 pemainnya untuk tampil berlaga dalam kelanjutan kompetisi ini, seluruh pemain itu pun dipersiapkan dengan kondisi yang prima tanpa cedera.



Manajer Persita, I Nyoman Suryantara mengaku senang lantaran liga kembali berjalan, setelah sempat terhenti selama dua bulan akibat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober.



"Saya berharap Persita Tangerang dapat melanjutkan tren positif di awal musim pada lanjutan putaran pertama ini," ucapnya dalam keterangan, Senin (5/12/2022).



Dalam putaran pertama lanjutan, yakni pekan ke 12, Persita akan kontra dengan Bali United pada Senin 5 Desember 2022.



"Tentu dua bulan bukan waktu yang singkat untuk berhentinya sebuah kompetisi. Kelanjutan musim ini menjadi tujuan utama setiap klub, tak terkecuali Persita," ujar Nyoman.



Persita menyambut lanjutan sisa putaran pertama ini dengan cukup antusias, bahkan pelatih Persita pun telah mempersiapkan timnya dengan berlatih selama satu bulan terakhir.



Diketahui, Persita sebelumnya tampil cukup ganas sehingga berhasil menempati posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 22 poin



Berikut jadwal Persita di sisa putaran pertama Liga 1 2022/2023:



Pekan 12: Persita vs Bali United, Senin 5 Desesember 2022, 18.30 WIB (Stadion Manahan Solo)



Pekan 13 Psm vs Persita, Kamis 8 Desember 2022, 15.15 WIB (Sultan Agung Bantul)



Pekan 14: Persita vs Rans, Selasa 13 Desember 2022, 18.00 WIB (Sultan Agung Bantul)



Pekan 15: Arema vs Persita, Sabtu 17 Desember 2022, 15:15 WIB (Moch Soebroto Magelang)



Pekan 16: Persib vs Persita, Rabu 21 Desember 2022, 18.00 WIB (Sultan Agung Bantul)



Pekan 17: Persita vs Barito, Sabtu 24 Desember 2022, 15.00 WIB (Maguwoharjo Sleman).