Brasil VS Korea Selatan, Detik-Detik Neymar Meniru Gocekan Lionel Messi

ERA.id - Timnas Brasil berhasil menang melawan Timnas Korea Selatan dalam babak 16 besar Piala Dunia, Selasa, (6/12/2022). Momen unik terjadi saat tersebar cuplikan Neymar meniru gocekan Lionel Messi, dengan mengelabui dua pemain serta wasit di lapangan.

Bertanding di stadium 974, Neymar dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan, dengan skor 4-1. Neymar yang kembali dari cedera, dipasang sebagai starter bersama Vinicius Jr, Richarlison, dan Raphinha untuk lini serang.

Di awal babak, anak asuh Tite tampil menyerang. Hal itu membuahkan hasil dengan Vinicius mencetak gol di menit awal, dan ditambah oleh penalti Neymar di menit ke-13. Menit ke-29 jadi gol ketiga A Seleção yang dicetak oleh Richarlison, kemudian digandakan Lucas Paqueta menit ke-36.

Babak kedua, Korea Selatan hanya mampu mencetak satu gol, lewat tendangan keras dari Paik Seung-ho menit ke-76. Kemenangan Brasil, membawa mereka lolos ke perempat final dan akan menghadapi Kroasia, yang mengalahkan Jepang melalui adu penalti, Senin, (5/12/2022).

Dilansir dari Sportbible, Selasa (6/12/2022), salah satu penggemar sepak bola, mengunggah video yang berisikan penampilan menggocek Neymar saat pertandingan. Pria berusia 30 tahun itu memang dikenal mahir mendribel bola gaya Brasil.

Video berisi Neymar yang menggocek pemain Korea Selatan, dengan menggunakan badan wasit di lapangan sebagai penghalang, sebelum akhirnya menarik bola ke belakang.

Beberapa netizen justru mengkaitkan aksi tersebut, sama persis seperti yang dilakukan Lionel Messi saat masih berseragam Barcelona.

"Dengan mudah menjadi pemain paling berbakat kedua di era Messi," kata seorang penggemar menanggapi video itu.

Neymar uses the ref to dribble past the opposing players like Messi once did ✨pic.twitter.com/EFHD9J2ulv