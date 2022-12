Gagal Bawa Trophy Bergengsi Piala Dunia, Timnas Inggris 'Angkut' Si Gemas Dave Sebagai Oleh-Oleh, Siapa?

ERA.id - Timnas Inggris gagal melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Meskipun kalah dari Prancis, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Salah satu pemain ternyata mengadopsi kucing liar yang berada di Qatar, untuk dibawa ke Inggris.

Bertanding di Al Bayt Stadium, Minggu (11/12/2022) dini hari WIB, anak asuh Gareth Southgate harus menerima kekalahan dari Prancis dengan skor 1-2. Harry Kane dan kawan-kawan resmi akan pulang dari gelaran Piala Dunia.

Sementara Timnas Prancis akan melawan Timnas Maroko, untuk memperebutkan tiket ke final, Kamis, (15/12/2022).

Dilansir dari Sportbible, Senin, (12/12/2022), tidak mau pulang dengan tangan kosong, Kyle Walker dan John Stones selaku bek dari The Three Lions akhirnya membawa pulang kucing liar. Hal itu ia lakukan untuk sekadar menutupi hampanya pulang dengan 'tangan kosong' dari Qatar.

Pertemuan antara Kyle Walker dengan kucing liar, yang diberi nama Dave. Terjadi saat mereka sedang berlatih di kawasan hotel Al Wakrah.

Selama empat minggu mereka tinggal. Kucing itu selalu mengikuti para pemain dan menunggu diberi makan setiap malam.

"Dia (kucing) selalu ada di sana, jadi kami baru saja mengadopsi dia, saya dan Stonesy," ucap Walker.

Bek berusia 32 tahun itu menjelaskan, sebagian pemain tidak menyukai kucing. Namun dia tetap bersikeras untuk membawa Dave pulang ke Inggris.

"Dave datang ke meja. Beberapa orang benar-benar tidak menyukai kucing itu, tapi saya mencintainya," tambahnya.

Sebelum pergi ke Inggris, Dave dibawa ke klinik hewan setempat. Untuk tes darah dan vaksinasi, sebelum menjalani karantina selama empat bulan.

Adopted England Mascot Dave the cat begins his journey from Al Wakra to England following the Three Lions' exit from the World Cup.#TalkTV pic.twitter.com/TEjpF55c2r