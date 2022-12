Selain Lionel Messi, Jimat Rodrigo De Paul Jadi Kunci Kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022

ERA.id - Gelandang andalan timnas Argentina, Rodrigo De Paul rupanya menjadi kunci sukses kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. De Paul secara diam-diam menaruh jimat berupa kertas kecil di dalam kamar Lionel Messi saat di Qatar.

Dilansir dari Sportbible, De Paul menaruh kertas kecil seperti jimat berisikan tulisan tangan tentang kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Jimat tersebut ditaruh oleh De Paul dua bulan sebelum gelaran Piala Dunia 2022 di mulai.

"Saya Rodrigo De Paul (7). Hari ini 18/9/2022 menandatangani surat ini dan mengatakan bahwa kami (tim Argentina) akan memenangkan Piala Dunia dua bulan dari sekarang," tulis De Paul.

De Paul posts a picture of a paper in which he writes: “I am Rodrigo De Paul (7). It is 9/18/2022. I sign this paper and say that we will win the World Cup two months from now.”



De Paul hid it in Messi's room during the national team camp. pic.twitter.com/eZTJs9lsjh