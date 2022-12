Ketikung Lagi, Gabungnya Gakpo Ke Liverpool Buat Fans MU Ngamuk: Bakal Gagal Seperti Darwin Nunez

ERA.id - Pihak Manchester United (MU) harus gigit jari, karena pemain incaran mereka Cody Gakpo, telah resmi bergabung dengan tim rival, Liverpool.

Penyerang muda asal Belanda itu sebelumnya dirumorkan akan bergabung dari PSV Eindhoven ke dalam asuhan pelatih baru MU, Erik Ten Hag. Namun lewat akun Twitter resmi PSV Eindhoven, Selasa, (27/12/2022). Mereka telah menemukan kesepakatan dengan pihak Liverpool untuk membeli Cody Gakpo dan membawanya ke Liga Inggris.

Hal tersebut jadi kedua kali Manchester United ditikung oleh Liverpool dalam belanja pemain. Sebelumnya, di musim transfer lalu, Darwin Nunez sempat dikabarkan akan bergabung ke Stadion Old Trafford. Namun realitanya, Liverpool yang berhasil mendatangkan Nunez ke Stadion Anfield.

Liverpool nantinya akan membayar PSV sebesar 37 juta pounds. Namun ada juga tambahan add-ons sekitar 13 juta pounds. Total-total Liverpool harus menebus Gakpo sebesar 50 juta pounds atau setara Rp 950 triliun.

"PSV dan Liverpool telah mencapai kesepakatan tentang transfer Cody Gakpo," tulis pihak @PSV.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.