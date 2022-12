Lampaui Rekor Legenda Jerman, Jersey Lionel Messi Sampau Dipajang di Museum Milik Bayern Munchen

ERA.id - Meskipun bukan berstatus sebagai pemain Bayern Munchen. Salah satu jersey dari Lionel Messi ternyata dipajang rapih dalam museum bernama FC Bayern Erlebniswelt, yang teletak di Allianz Arena.

Dilansir dari 90min, Rabu, (28/12/2022), Jersey Lionel Messi di museum FC Bayern Erlebniswelt, merupakan satu-satunya barang yang bukan berasal dari pemain Bayern. Namun sosok pemain legendaris Bayern Munchen dan Timnas Jerman, Gerd Muller, yang jadi alasan kenapa jersey itu bisa ada di sana.

Selama 15 tahun berkarier sebagai pesepak bola, Gerd Muller telah mengoleksi 547 gol dalam 594 penampilan. Sepanjang tahun 1972, dia berhasil mengoleksi 85 gol untuk Bayern Munchen dan Timnas Jerman. Pencapaiannya menjadikan rekor dari Gerd Muller sulit untuk dilewati pemain-pemain top dunia lain.

Tahun 2012 jadi tahun keemasan untuk Lionel Messi yang saat itu masih berseragam Barcelona. Butuh 40 tahun akhirnya Messi hadir untuk bisa melewati rekor dari Gerd Muller. Messi mengoleksi 91 gol untuk Barcelona dan Timnas Argentina sepanjang tahun itu.

Saat mencatatkan rekor sebelumnya, Gerd Muller berusia 27 tahun. Sedangkan, saat melampaui rekor Gerd Muller, Lionel Messi baru berusia 25 tahun.

Merasa sangat bangga dengan pencapaiannya, Messi menghadiahkan jersey Barcelona yang dihiasi tanda tangan. Hadiah tersebut juga jadi bentuk rasa hormat kepada sang legenda Jerman.

"Untuk Gerd Muller, dengan seluruh rasa hormat dan kekagumanku. Salam peluk, Leo," tulis Messi.

Menerima hadiah dari pemain berbakat asal Argentina, Gerd Muller tampak sangat bahagia. Bahkan Muller mempersembahkan jersey tersebut untuk disimpan dalam museum milik Bayern Munchen.

Did you know Lionel Messi has his own shrine at Bayern Munich thanks to Gerd Muller 🐐 pic.twitter.com/ViN8y68wro