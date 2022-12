Gagal Eksekusi Depan Gawang Kosong, Witan Dihujat Habis-Habisan Sama Netizen: Kerasukan Nunez

ERA.id - Laga Indonesia kontra Thailand Piala AFF 2022, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022), jadi hari buruk bagi Witan Sulaeman. Pasalnya dia gagal bikin gol di depan gawang kosong. Hal tersebut langsung jadi bahan ledekan netizen di media sosial.

Penyerang muda asal Indonesia itu mendapat peluang emas di menit ke-39. Dia yang saat itu berhasil merebut bola dari kiper Thailand, Kittipong, gagal memasukan bola ke gawang kosong.

Hal tersebut dinilai akibat Witan yang terlihat buru-buru dan melepaskan tembakan dari sisi kiri dalam kotak penalti. Sayang bolanya justru menyamping dan keluar lapangan. Witan Sulaeman yang melihat kesempatan emas dibuang sia-sia langsung ambruk, begitu juga pelatih Indonesia, Shin Tae-yong.

Sampai laga selesai, menunjukan Indoensia dan Thailand harus sama-sama berbagi poin dengan hasil 1-1.

How many Darwin Nunez are there in Indonesia?pic.twitter.com/CosqI4eZmn