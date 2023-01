Laga Filipina-Indonesia Diawali Hening Cipta untuk Pele

ERA.id - Laga terakhir Grup A Piala AFF 2022 tim nasional Filipina melawan Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila, Senin, diawali dengan hening sejenak untuk legenda sepak bola asal Brazil, Pele, yang wafat pada 29 Desember 2022.



Prosesi yang dipimpin wasit asal Yordania Ahmad Faisal Mohammad Al Ali itu berlangsung selama satu menit.



Pele, yang bernama asli Edson Arantes do Nascimento, meninggal dunia pada usia 82 tahun di Brazil karena komplikasi kanker usus yang dideritanya.



Pele diangggap salah satu pesepak bola terbaik, paling berpengaruh dan sangat dihormati di dunia.



Dia merupakan satu-satunya pesepak bola yang tiga kali menjuarai Piala Dunia yakni pada 1958, 1962 dan 1970.



Oleh FIFA, Pele bersama legenda Argentina Maradona, dianugerahi gelar FIFA Player of the Century.



Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pukul 20.30 waktu setempat atau 19.30 WIB.



Pertandingan pamungkas Indonesia di Grup A Piala AFF 2022 melawan Filipina akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, pukul 20.30 waktu setempat atau 19.30 WIB.



Agar mencapai semifinal, Indonesia minimal harus memetik hasil imbang dari laga melawan Filipina ini



Sementara agar menjuarai grup Indonesia wajib menang besar dengan selisih gol melampaui Thailand yang akan melawan Kamboja pada hari yang sama.