Christiano Ronaldo Sujud Syukur Usai Cetak Gol untuk Al Nassr, Bakal Log In?

ERA.id - Viral di media sosial Christiano Ronaldo melakukan selebrasi dengan sujud syukur usai mencetak gol untuk Al-Nassr FC.

Momen selebrasi itu terjadi saat Al-Nassr FC melawan Al-Shabab di KSU Stadium pada Rabu (24/5/2023). Gol tersebut menjadi penentu kemenangan klub yang dinaungi oleh Christiano Ronaldo.

Dalam potongan video yang diunggah akun Twitter @Alhamdulilaah, nampak tendangan Christiano Ronaldo di luar garis kotak penalti berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh kiper Al-Shabab.

Ronaldo pun langsung berlari ke arah kiri gawang dan dikerumuni oleh rekan setimnya dan ofisial Al-Nassr FC.

Tak lama kemudian, Ronaldo nampak bersujud di tengah kerumunan. Aksi ini pun langsung disambut tepuk tangan oleh rekan-rekannya.

"Semoga Allah memberi hidayah kepada dia untuk masuk Islam," tulis akun tersebut.

