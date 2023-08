Gaji Roberto Manciri di Timnas Arab Saudi Fantastis, Jauh Lebih Tinggi dari Pelatih Timnas Lain

ERA.id - Usai mengundurkan diri dari timnas Italia, Roberto Mancini mendapatkan kontrak menjadi pelatih timnas sepak bola pria Arab Saudi. Gaji Roberto Mancini di timnas Arab Saudi pun mengundang rasa penasaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi dikenal sebagai negara kaya yang tak main-main dalam menggelontorkan uang untuk bidang sepak bola. Tak heran jika terpilihnya pelatih besar asal Italia itu dikaitkan dengan gaji fantastis.

Gaji Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi

Mancini mundur dari kursi pelatih Italia pada Agustus 2023. Dia digantikan oleh mantan pelatih Napoli, Luciano Spalletti. Kepindahan Mancini sempat jadi perbincangan karena dia memilih melatih ke Arab dibandingkan menuntaskan tanggung jawabnya di tanah kelahiran.

Mancini ketika melatih timnas Italia (India TV news)

Di timnas Arab Saudi, laga perdana Mancini akan digelar pada 8 September 2023. Mereka akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika di St. James Park. Laga ini jadi mengawali rentetan pertandingan persahabatan yang akan dijalani timnas Arab Saudi.

Salah satu yang menarik perhatian dari kepindahan Mancini ke Arab adalah uang yang dia terima. Dikutip Era.id dari Sport Brief, Roberto Mancini akan mendapatkan gaji 30 juta euro (sekitar Rp496,5 miliar) per tahun untuk melatih timnas pria Arab Saudi.

Arab Saudi tak tanggung-tanggung dalam memberikan harga. Itu karena Mancini adalah salah satu pelatih terbaik dunia dengan segudang prestasi. Arab Saudi punya harapan yang tinggi terhadap pelatih asal negeri piza ini.

Bersama timnas Italia, Mancini berhasil menundukkan Inggris di final Euro 2020 melalui adu penalti. Di tingkat klub pun namanya tak kalah bersinar. Pada 2012 dia berhasil membawa Manchester City mendapatkan gelar kampiun Premier League pertamanya.

Kehadiran Roberto Mancini di timnas Arab Saudi diharapkan memberikan efek positif bagi The Green Falcons untuk bisa berinar di kancah internasional.

Pelatih Timnas dengan Gaji Tertinggi di Dunia

Gaji yang diterima sebagai pelatih timnas pria Arab Saudi menjadikan Roberto Mancini pelatih timnas dengan gaji terbesar di dunia. Pelatih berusia 58 tahun ini mengungguli beberapa nama yang menukangi timnas asal Benua Biru.

Dengan nilai 30 juta euro, gaji Mancini bahkan jauh di atas urutan kedua pelatih timnas bergaji tertinggi. Siapa saja pelatih timnas yang punya gaji tinggi setelah Mancini? Berikut rinciannya.

· Hans-Dieter Flick (Jerman)

Flick tepat berada di bawah Mancini soal gaji, tetapi nilainya terpaut jauh. Menjadi pelatih timnas bergaji terbesar kedua, gaji yang dia dapatkan untuk melatih timnas Jerman adalah 6,5 juta euro per tahun.

Mantan pelatih Bayern Munich ini gagal di turnamen besar pertamanya saat menukangi Jerman di Piala Dunia 2022. Mereka bahkan tersingkir di babak penyisihan grup. Meski demikian, dia tetap dipercaya untuk melatih timnas Jerman, termasuk saat kualifikasi Euro 2024.

· Gareth Southgate (Inggris)

Southgate ada di urutan ketiga dalam daftar. Menjadi pelatih Harry Kane dkk., Southgate mengantongi 5,8 juta euro per tahun. Dia berhasil mengantarkan The Three Lions mencapai final Euro 2020, sayangnya laga tersebut berakhir dengan kekalahan saat menghadapi tim asuhan Roberto Mancini.

· Didier Deschamps (Pancis)

Di bawah Southgate ada Didier Deschamps. Menjadi pelatih timnas Prancis, Deschamps menerima gaji 3,8 juta euro per tahun. Dia berhasil dua kali membawa timnas Prancis masuk babak final Piala Dunia. Final pertama (2018) berhasil dimenangkan saat menekuk Kroasia. Final kedua (2022) tumbang dari Messi dkk. melalui adu penalti.

Itulah informasi soal gaji Roberto Mancini di timnas Arab Saudi yang nilainya fantastis. Dia menjadi pelatih timnas sepak bola dengan gaji tertinggi di dunia saat ini.