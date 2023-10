Musisi yang Tampil di MotoGP Mandalika 2023, Salah Satunya Putri Ariani

ERA.id - Sejumlah musisi asli tanah air dijadwalkan akan menunjukkan penampilannya dalam ajang MotoGP Mandalika 2023 , Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 13-15 Oktober 2023 lusa.

Salah satu penyanyi yang dijadwalkan akan tampil yaitu Putri Ariani. Hal ini pun telah dikonfirmasi langsung oleh Putri melalui unggahan di akun Instagramnya @arianinismaputri.

“Phone interview Pertamina Grand Prix of Indonesian 2023," tulis Putri, dikutip Sabtu (7/10/2023).

Musisi yang Tampil di MotoGP Mandalika 2023

Ada beberapa musisi selain Putri Ariani, yang akan tampil dalam pergelaran internasional itu, antara lain Band NTRL dan DJ Dipha Barus.

Sebelumnya, Putri sendiri telah sukses memberikan penampilannya yang memukau di malam final ajang America’s Got Talent (AGT). Walaupun hanya membawa pulang gelar juara 4, Putri Ariani sukses mencuri perhatian melalui penampilannya ketika menyanyikan lagu “Don’t Let the Sun Go Down on Me” milik penyanyi legendaris Elton John.

Putri Ariani sebelumnya juga sempat tampil pada beberapa event bergengsi di Indonesia, seperti saat tampil di depan Presiden Jokowi pada perayaan HUT ke-78 RI, konser Dewa-19, dan tampil sebagai pembuka di konser Ronan Keating.

Sebagai informasi, Ajang MotoGP Mandalika 2023 sendiri direncanakan akan mulai diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober hingga 15 Oktober mendatang.

Ilustrasi MotoGP (Foto: Dok. MotoGP)

Jadi Tempat Digelarnya World Superbike

Selain MotoGP, Sirkuit Mandalika pada tahun ini juga menjadi tempat diselenggarakannya ajang World Superbike yang telah selesai pada bulan Maret sebelumnya.

MotoGP Mandalika 2023 merupakan seri ke-16 pada musim ini, setelah diadakan sebelumnya di Twin Ring Motegi, Jepang pada tanggal 1 Oktober 2023.

Perhelatan ini diyakini akan menarik lantaran persaingan sengit di antara pembalap. Apalagi, ajang ini merupakan salah satu seri penghujung di MotoGP 2023.

Seperti halnya penyelenggaraan perdana MotoGP di Indonesia, yaitu MotoGP Mandalika 2022, para pecinta olahraga memiliki antusiasme sangat tinggi untuk menyaksikan balapan edisi kali ini. Bahkan, hotel-hotel di sekitar Mandalika dilaporkan sudah habis dipesan.

Sebagai alternatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, merekomendasikan para wisatawan sport tourism di Mandalika untuk menginap di homestay atau penginapan di rumah. Ia mengaku, pembangunan hotel di Mandalika masih berjalan lambat.

"Kita tidak bergerak cukup cepat menambah hotel berbintang," kata Sandi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, Senin (2/10/2023).

"Kita bergerak cepat adalah dalam penyediaan fasilitas akomodasi yang berbentuk homestay. Ini banyak mendapat apresiasi karena banyak wisatawan yang ingin tinggal dengan suasana yang berbeda. Selain homestay, vila-vila juga banyak yang sudah ada," pungkasnya.

