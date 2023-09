Ini 6 Finalis America’s Got Talent 2023, Putri Ariani Salah Satunya

ERA.id - Putri Ariani menjadi 1 dari 6 finalis America’s Got Talent 2023. Dia dinyatakan lolos ke babak final America’s Got Talent (AGT) 2023 setelah berhasil memberikan penampilan memukau di semifinal AGT 2023 pada Rabu (6/9/2023) malam. Kabar ini disampaikan oleh pihak AGT melalui media sosial.

"@arianinismaputripunya sesuatu untuk membuatnya tersenyum," ungkap AGT dalam takarir akun AGT, Kamis (7/9/2023) waktu Indonesia.

"Dia menuju Finale #AGT!" lanjutnya.

6 Finalis America’s Got Talent 2023

Sejauh ini, enam kontestan telah diumumkan sebagai finalis AGT 2023, termasuk Putri Ariani. Lima kontestan lain yang akan tampil di babak final adalah Lavender Darcangelo, Mzansi Youth Choir, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, serta Murmuration.

Dijadwalkan, babak final AGT 2023 ditayangkan di TV pada Selasa (26/9/2023) malam waktu AS atau Rabu (27/9/2023) pagi waktu Indonesia.

Cara vote untuk kontestas favorit (Intagram @agt)

Putri Ariani berhasil masuk ke babak final setelah tampil dengan sangat baik di babak semifinal AGT 2023 yang digelar di Pasadena, Los Angeles, AS, pada Rabu (6/9/2023). Di sana Putri menyanyikan lagu yang akrab dengan telinga masyarakat AS, yaitu “I Still Haven't Found What I'm Looking For” yang dipopulerkan oleh band legendaris, U2.

Salah satu tanda keberhasilan Putri dalam membawakan lagu tersebut adalah standing ovation dari keempat juri AGT 2023. Tak hanya Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel, para penonton di Pasadena Civic Auditorium juga memberikan standing ovation setelah Putri menyelesaikan penampilannya. Penampilan indah Putri membuat Simon kehabisan kata-kata.

"Saya agak kehabisan kata-kata saat ini," kata Simon Cowell.

"Pertama-pertama, betapa indahnya suaramu, betapa indahnya versi lagu ini. Inilah alasan saya masih melakukan pekerjaan ini, untuk momen seperti ini," lanjut Simon memuji Putri.

Pujian juga muncul dari Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel. Mereka menilai penampilan Putri pada malam tersebut sebagai penampilan yang sempurna.

Putri Ariani mendapat banyak sorotan sejak diberi golden buzzer oleh Simon Cowell. Banyak pihak yang memberikan dukungan agar bisa mencapai puncak AGT 2023. Presiden Jokowi bahkan sempat mengundangnya ke Istana dan memberikan ucapan selamat secara langsung.

Simon Cowell memberikan golden buzzer karena terpukau dengan penampilan Putri. Ketika itu, Putri menyanyikan dua buah lagu, yaitu “Sorry Seems to Be the Hardest” yang dipopulerkan Elton John dan “Loneliness” ciptaan Putri Ariani.

Golden buzzer dari Simon mengantarkan Putri langsung masuk babak semifinal AGT 2023. Di sana dia kembali tampil memukau dan berhasil masuk babak final. Selain kabar dari 6 finalis America’s Got Talent 2023, ikuti terus informasi terbaru di Era.id.