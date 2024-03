Trail of The Kings, Sport Tourism di Pulau Samosir yang Sajikan Pesona Danau Toba

ERA.id - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) akan menggelar Trail of The Kings (TOTK) Zero Edition di Pulau Samosir, Sumatera Utara, pada 4 dan 5 Mei 2024 mendatang. Event ini akan menjadi ajang lomba lari lintas alam pertama yang digelar di kawasan Danau Toba.

Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan, mengatakan bahwa event ini bisa menjadi langkah memperkuat Danau Toba sebagai lokasi untuk menggelar acara lainnya yang berkonsep sport tourism.

"Kami memperkenalkan TOTK sebagai produk sport tourism berbasis ekowisata dan geowisata dengan memanfaatkan potensi Danau Toba yang luar biasa," kata Jimmy saat konferensi pers di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (15/3/2024).

Tak hanya lari, acara ini juga menyajikan beragam kegiatan seru lainnya yang dilakukan di alam kawasan Danau Toba. Setiap orang yang hadir akan mendapatkan pengalaman luar biasa dari acara tersebut.

"Produk wisata ini dikemas dalam petualangan dan story telling melalui aktivitas di luar ruangan lainnya yang dapat dilakukan. Seperti trekking, cycling, dan kayaking. TOTK ini merupakan bagian dari narasi baru dan menjadi aktivitas dari produk wisata tersebut," jelasnya.

Selain itu, TOTK Zero Edition juga ditargetkan sebagai penentu untuk dibawanya event Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) World Series ke Indonesia, tepatnya di Danau Toba. Ini diharapkan menjadi langkah lainnya untuk semakin mengenalkan salah satu kawasan wisata prioritas itu semakin mendunia.