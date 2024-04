1.500 Pelari Lokal dan Internasional Bisa Menikmati Keindahan Alam di Trail of The Kings Danau Toba 2024

ERA.id - Trail of The Kings (TOTK) Danau Toba 2024 merupakan ajang lari trail berstandar internasional berlangsung di Water Front City, Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), berlangsung 3 hingga 5 Mei 2024 akan diikuti pelari asal Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Peserta tak hanya dari Indonesia saja, para pelari asal Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Mesir, Jerman, Kenya dan Belanda sudah mendaftarkan diri ke panitia penyelenggara atas keikutsertaan dalam event sport tourism tersebut.

Event lari trail ini diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), memiliki kategori perlombaan berdasarkan jarak rute, yakni Fun Run sejauh 5 kilometer dan 10 kilometer, Trail Run 27 kilometer, hingga Ultra Trail Run 50 kilometer.

TOTK dalam kompetisi trail run atau lari lintas alam, yang diharapkan akan menarik 1.500 peserta baik dari tanah air dan luar negeri. Dalam event ini, para peserta akan dimanjakan track dengan keindahan alam dan udara sejuk Danau Toba. Sehingga memberikan suasana lari berbeda.

Kepala Divisi (Kadiv) Pemasaran Mancanegara BPODT, Elfridence Pardede mengungkapkan Trail of The Kings Zero Edition mendapatkan atusian luar biasa, dari para peserta, yang sudah mendaftar diri. Termasuk, pihaknya terus menggenjot persiapan event tersebut.

"Trail of The Kings Zero Edition menjadi perlombaan lari trail yang menjadi sport tourism. Disamping itu, bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan lebih luas kawasan wisata Danau Toba ke penjuru nusantara dan mancanegara," kata Elfridence dalam keterangannya secara daring, Selasa (16/4/2024).

Dalam jumpa pers ini, juga dihadiri oleh Direktur Pemasaran Pariwisata BPODT, Wahyu Dito Galih Indharto dan Kadiv Komblik BPODT, Nelson L.Toruan.

Lanjut, Elfridence mengungkapkan TOTK ini, juga memberikan kontribusi dan mendorong perekonomian di kawasan Danau Toba. Para pelari yang ikut serta dalam event TOTK ini, Elfridence mengatakan sudah melakukan booking hotel hingga homestay selama 5 hari, selama event berlangsung di Kabupaten Samosir, nantinya.

"(para pelari) sudah booking hotel dan homestay. kegiatan ini, tidak satu hari. Minimal tiga hari, cek jalur, jalan-jalan dulu. Dari Malaysia sudah booking hotel dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2024," jelas Elfridence.

Elfridence mengungkapkan kegiatan ini, bukan sebagai ajang promosi Danau Toba saja. Tapi, mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha dan jasa pariwisata di danau terbesar Asia Tenggara ini. Saat ini, katanya, belum dapat dihitung dampak ekonomi atau putaran uang dalam event TOTK.