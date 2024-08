Juara Umum Olimpiade dari Masa ke Masa, Ini Daftarnya

ERA.id - Olimpiade Paris 2024 sudah selesai secara resmi dengan Amerika Serikat (AS) yang keluar sebagai juara umum. AS berhasil menggondol 40 medali emas, sama seperti yang didapatkan oleh China. Namun, AS lebih unggul dalam perolehan medali perak dan perunggu. Dalam artikel ini akan dibahas juara olimpiade dari masa ke masa.

Hingga saat ini, Amerika Serikat menjadi negara dengan perolehan juara umum terbanyak selama pelaksanaan Olimpiade modern. Amerika berhasil keluar sebagai juara umum sebanyak 20 kali, 19 juara umum olimpiade musim panas dan 1 kali juara umum olimpiade musim dingin.

Adapun Uni Soviet berada di peringkat kedua dengan total 13 kali juara umum, 6 kali pada olimpiade musim panas, dan 7 juara umum olimpiade musim dingin.

Di bawah ini adalah daftar negara yang pernah menjadi juara umum Olimpiade:

Amerika Serikat: 19 musim panas, 1 musim dingin = 20

Uni Soviet: 6 musim panas, 7 musim dingin = 13

Norwegia: 10 musim dingin = 10

Jerman/Jerman Timur: 1 musim panas, 4 musim dingin = 5

China, Britania Raya, Perancis, Swedia, Kanada, Rusia pernah menjadi juara umum Olimpiade sebanyak satu kali.

Juara Umum Olimpiade dari Masa ke Masa

Melansir laman Olympic.com, di bawah ini adalah daftar juara umum Olimpiade dari masa ke masa, sejak dilaksanakannya Olimpiade modern 1896:

Olimpiade Athena 1896, juara umum Amerika Serikat (AS)

Olimpiade Paris 1900, juara umum Perancis

Olimpiade St. Louis 1904, juara umum AS

Olimpiade London 1908, Britania Raya

Olimpiade Stockholm 1912, juara umum AS

Olimpiade 1916 tidak digelar karena Perang Dunia I

Olimpiade Antwerpen 1920, juara umum AS

Olimpiade Musim Dingin Sepanjang Sejarah

Sejak tahun 1924, selain olimpiade musim panas, olimpiade musim dingin juga ikut diselenggarakan, antara lain:

Olimpiade 1924 Paris (musim panas) juara umum AS dan Chamonix (musim dingin) juara umum Norwegia

Olimpiade 1928 Amsterdam (musim panas) juara umum AS dan St. Moritz (musim dingin) juara umum Norwegia

Olimpiade 1932 Los Angeles (musim panas) juara umum AS dan Lake Placid (musim dingin) juara umum AS

Olimpiade 1936 Berlin (musim panas) juara umum Jerman dan Garmisch-Partenkirchen (musim dingin) juara umum Norwegia

Olimpiade 1940 dan 1944 tidak terselenggara akibat Perang Dunia II

Olimpiade 1948 London (musim panas) juara umum AS dan St. Moritz (musim dingin) juara umum Norwegia dan Swedia

Olimpiade 1952 Helsinki (musim panas) juara umum AS dan Oslo (musim dingin) juara umum Norwegia

Olimpiade 1956 Melbourne (musim panas) juara umum Uni Soviet dan Cortina d'Ampezzo (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1960 Roma (musim panas) juara umum Uni Soviet dan Squaw Valley (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1964 Tokyo (musim panas) juara umum AS dan Innsbruck (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1968 Mexico City (musim panas) juara umum AS dan Grenoble (musim dingin) juara umum Norwegia

Olimpiade 1972 Munich(musim panas) juara umum Uni Soviet dan Sapporo (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1976 Montreal (musim panas) juara umum Uni Soviet dan Innsbruck (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1980 Moskow (musim panas) juara umum Uni Soviet dan Lake Placid (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1984 Los Angeles (musim panas) juara umum AS dan Sarajevo (musim dingin) juara umum Jerman Barat

Olimpiade 1988 Seoul (musim panas) juara umum Uni Soviet dan Calgary (musim dingin) juara umum Uni Soviet

Olimpiade 1992 Barcelona (musim panas) juara umum Tim Terpadu dan Albertville (musim dingin) juara umum Jerman

Mulai tahun 1994, Pertandingan Musim Panas dan Musim Dingin diselenggarakan setiap dua tahun secara bergantian. Keduanya tidak digelar pada tahun yang sama, dan untuk masing-masing olimpiade tetap berjarak empat tahun sebelum perhelatan selanjutnya.

Olimpiade Musim Dingin 1994 Lillehammer, juara umum Rusia

Olimpiade Atlanta 1996, juara umum AS

Olimpiade Musim Dingin 1998 Nagano, juara umum Jerman

Olimpiade Sydney 2000, juara umum AS

Olimpiade Musim Dingin 2002 Salt Lake City, juara umum Norwegia

Olimpiade Athena 2004, juara umum AS

Olimpiade Musim Dingin 2006 Turin, juara umum Jerman

Olimpiade Beijing 2008, juara umum China

Olimpiade Musim Dingin 2010 Vancouver, juara umum Kanada

Olimpiade London 2012, juara umum AS

Olimpiade Musim Dingin 2014 Sochi, juara umum Norwegia

Olimpiade Rio de Janeiro 2016, juara umum AS

Olimpiade Musim Dingin 2018 Pyeongchang, juara umum Norwegia

Olimpiade Tokyo 2020, AS

Olimpiade Musim Dingin 2022 Beijing, juara umum Norwegia

Olimpiade Paris 2024, juara umum AS.

Untuk Olimpiade Musim Dingin 2026, nantinya akan digelar di kota Milan dan Cortina d'Ampezzo, Italia. Adapun Olimpiade Musim Panas 2028 direncanakan untuk digelar di Los Angeles, AS. Demikianlah juara umum olimpiade dari masa ke masa, semoga informasi ini bermanfaat.

