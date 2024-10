Hasil Liga Champions Dini Hari Tadi, Ada yang Kemarin Memble tapi Kini Menyala

ERA.id - Pesta gol terjadi dalam sejumlah pertandingan di matchday ke-2 Liga Champions 2024/2025 yang digelar Selasa (1/10) malam hingga Rabu dini hari WIB.

Arsenal meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim ini usai menumbangkan Paris Saint-Germain 2-0 di London.

Tiga poin perdana juga diraih Barcelona yang menghajar klub Swiss, Young Boys 5-0, setelah sebelumnya main berantakan di Liga Spanyol dan sempat kalah di laga pembuka Liga Champions melawan AS Monaco.

Klub Liga Premier Inggris Manchester City juga meraih kemenangan besar 4-0 atas tim Slowakia, Slovan Bratislava.

Pesta gol juga terjadi saat Inter Milam menang 4-0 atas tim tamu Red Star Belgrade. Sementara PSV Eindhoven hanya bermain 1-1 melawan Sporting Lisbon.

Borussia Dortmund menghancurkan tim tamu Celtic, tidak tanggung-tanggung dengan skor 7-1 di Signal Iduna Park.

Sementara itu, AC Milan menelan kekalahan kedua di Liga Champions musim ini usai tumbang 0-1 di tangan Bayer Leverkusen.

Masih ada sembilan laga lain yang baru akan digelar Rabu malam dan Kamis (3/10) dinihari WIB yaitu RB Leipzig vs Juventus, Liverpool vs Bologna, Lille vs Real Madrid, hingga Aston Villa vs Bayern Muenchen.

Berikut hasil matchday ke-2 Liga Champions 2024/2025:

Selasa, 1 Oktober 2024

RB Salzburg 0-4 Brest

​​​​​VFB Stuttgart 1-1 Sparta Praha

Rabu, 2 Oktober 2024

Borussia Dortmund 7-1 Celtic

PSV 1-1 Sporting Lisbon

Slovan Bratislava 0-4 Manchester City

Barcelona 5-0 Young Boys

Bayer Leverkusen 1-0 AC Milan

Inter Milan 4-0 Carvena Zvezda

Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain