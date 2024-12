Jadwal Pertandingan Liga Inggris hingga Akhir Pekan, Ada Derby Manchester

ERA.id - Pekan ke-16 Liga Inggris akan dimulai pada Sabtu (14/12), termasuk tersajinya laga Derby Manchester antara Manchester City menjamu Manchester United.

Pertandingan besar seteru satu kota, yaitu Manchester City menjamu Manchester United ini akan digelar di Stadion Etihad, Manchester, Minggu (15/12) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini diyakini akan berjalan menarik, terlebih kedua tim kini tidak dalam performa terbaik pada kompetisi Liga Inggris musim ini.

Manchester City tercatat telah melalui enam pertandingan Liga Inggris dan hanya mampu mengamankan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan empat kekalahan.

Situasi tak berbeda juga dialami Manchester United setelah melalui enam pertandingan terakhirnya, mereka hanya mampu mengamankan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Pada klasemen sementara Liga Inggris, Manchester City berada di posisi keempat dengan torehan 27 poin, sedangkan Manchester United menempati peringkat ke-13 dengan 19 poin.

Kondisi tersebut tentunya akan menjadikan laga nanti berjalan menarik karena pemenang pada pertandingan tersebut dapat menjadi tim yang terlebih dulu menunjukkan sinyal bangkit dari keterpurukan.

Selain Derby Manchester, pekan ke-16 Liga Inggris juga akan menyajikan beberapa pertandingan menarik lainnya seperti Arsenal vs Everton, Liverpool vs Fulham, Southampton vs Tottenham hingga Chelsea vs Brentford.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-16:

Sabtu (14/12)

Arsenal vs Everton 22.00 WIB

Wolves vs Ipswich Town 22.00 WIB

Newcastle vs Leicester 22.00 WIB

Liverpool vs Fulham 22.00 WIB

Minggu (15/12)

Nottingham Forest vs Aston Villa 00.30 WIB

Brighton vs Crystal Palace 21.00 WIB

Manchester City vs Manchester United 23.30 WIB

Senin (16/12)

Southampton vs Tottenham 02.00 WIB

Chelsea vs Brentford 02.00 WIB

Selasa (17/12)

Bournemouth vs West Ham