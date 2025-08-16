Hapus Keraguan Fans, Barcelona Resmi Daftarkan Rashford-Joan

ERA.id - Marcus Rashford dan Joan Garcia telah terdaftar di La Liga. Kini mereka dibolehkan tampil di laga perdana Barcelona di Liga Spanyol melawan Mallorca, Minggu dini hari WIB, dikutip dari pernyataan Barcelona.

Rashford bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United pada bulan lalu dengan opsi pembelian permanen. Namun ia sempat menghadapi masalah yang sama dalam beberapa musim terakhir yakni kesulitan mendaftarkan pemain karena skuadnya melampaui batas gaji Liga Spanyol.

Mereka mengeluarkan lebih banyak biaya untuk pemain, termasuk transfer dan gaji, dibandingkan pemasukan yang didapat pada musim 2024/2025.

Masalah ini turut memicu perselisihan klub dengan kapten Marc-Andre ter Stegen. Barcelona ingin sang kiper menandatangani formulir medis yang akan memberitahu Liga Spanyol tentang cedera jangka panjangnya, setelah dia menjalani operasi pada masalah punggung.

Langkah itu akan membebaskan 80 persen ruang gaji mereka untuk mendaftarkan pemain baru, sesuai regulasi liga. Ter Stegen akhirnya menandatangani dokumen tersebut dan dipulihkan kembali sebagai kapten.

Kini, sebelum pertandingan perdana musim baru, Barcelona mengonfirmasi bahwa Rashford dan Garcia masuk ke dalam skuad Hansi Flick untuk perjalanan ke markas Mallorca, Sabtu malam.

Operator Liga Spanyol pun mengonfirmasi bahwa keduanya sudah terdaftar dan berhak bermain.

Wojciech Szczesny dan Gerard Martin masih belum terdaftar, sementara Roony Bardghji, rekrutan musim panas dari FC Copenhagen, justru didaftarkan bersama tim B klub.

Rashford meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman setelah sebelumnya juga menghabiskan paruh kedua musim lalu di Aston Villa. Ia mencetak empat gol dalam 17 penampilan sebelum mengalami cedera hamstring.

Sejauh ini ia telah tampil 426 kali untuk Manchester United sejak menembus akademi, tetapi belum pernah bermain lagi untuk klub tersebut sejak pertandingan Liga Europa melawan Viktoria Plzen pada 12 Desember.