Daftar Negara yang Pastikan Tempat di Piala Dunia 2026

ERA.id - Piala Dunia 2026 dengan format baru diikuti sebanyak 48 negara dari lima konfederasi sepak bola bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Terdapat total 18 negara termasuk tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang telah memastikan tiket melaju ke turnamen terbesar sepak bola yang digelar setiap empat tahun sekali ini.

Di zona Asia terdapat total enam negara yang telah mengantongi tiket otomatis yakni Australia, Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Ini akan menjadi keikutsertaan Piala Dunia perdana untuk dua negara asal Asia yakni Yordania dan Uzbekistan.

Di zona Amerika Latin terdapat total enam negara yang sudah memastikan diri akan terbang ke Piala Dunia 2026 yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador.

Sedangkan di zona Ocenia satu tiket telah diamankan oleh Selandia Baru. Dua negara lainnya mendapatkan tiket dari zona Afrika yaitu Maroko dan Tunisia.

Sementara untuk zona Eropa masih menggulirkan babak kualifikasi yang dimulai pada FIFA match day pada bulan ini.

Nantinya 30 slot yang tersisa selain untuk slot zona Eropa juga masih akan diperebutkan melalui jalur play-off.

Terbaru, Bolivia memastikan satu tiket ke jalur play-off setelah memetik kemenangan 1-0 atas Brasil pada Rabu.

Dilansir dari FIFA, Rabu, berikut daftar negara yang lolos Piala Dunia 2026:

Tuan rumah

Amerika Serikat

Kanada

Meksiko

Zona Asia

Jepang

Korea Selatan

Australia

Iran

Yordania

Uzbekistan

Zona CONMEBOL

Argentina

Brasil

Kolombia

Paraguay

Uruguay

Ekuador

Zona Ocenia

Selandia Baru

Zona Afrika

Maroko

Tunisia