Maroko Negara Afrika Pertama yang Lolos ke Piala Dunia 2026

ERA.id - Maroko menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, setelah mengalahkan Niger 5-0 pada pertandingan Grup E kualifikasi di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Sabtu dini hari WIB.

Dikutip dari laman FIFA di Jakarta, kemenangan Maroko atas Niger hadir berkat gol yang dicetak Ismael Saibari (dua gol), Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane dan Azzedine Ounahi.

Hasil tersebut membuat Maroko kokoh di puncak klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan mencetak 18 poin dari enam laga yang sudah dilalui.

Maroko pun memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026 dengan menyisakan dua pertandingan tersisa dan perolehan poin mereka sudah tidak mungkin terkejar oleh pesaing lainnya.

Selanjutnya dijadwalkan Maroko masih akan melakoni pertandingan sisa Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika menghadapi Zambia dan Kongo.

Di sisi lain, Niger masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status peringkat kedua terbaik lalu bertarung di putaran kedua dan bersaing di play-off inter konfederasi.

Niger kini berada di posisi keempat klasemen sementara Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan enam poin setelah melalui lima pertandingan dan menyisakan tiga laga untuk dimainkan.

Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan ketujuh Maroko sepanjang sejarah setelah sebelumnya tampil pada edisi 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 dan teranyar pada 2022 lalu.

Maroko tentu ingin mengulang pencapaian gemilang mereka pada edisi Piala Dunia 2022 lalu setelah Achraf Hakimi serta kolega mampu menempati posisi keempat turnamen.