Doue Asyik Berlari Tiba-Tiba Mengerang Sakit, Ternyata Cedera Lagi, PSG Murung

ERA.id - Paris Saint-Germain memastikan penyerang sayap Desire Doue mengalami masalah otot paha kanan sehingga akan absen selama beberapa pekan.

"Evaluasi lebih lanjut terhadap cedera akan dilakukan setelah jeda internasional," kata PSG dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (31/10/2025).

Pemain berusia 20 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-62 saat PSG imbang 1-1 melawan Lorient pada Kamis dini hari WIB.

Doue tiba-tiba berhenti berlari sambil berteriak kesakitan, kemudian ditandu keluar lapangan dan meninggalkan stadion dengan kruk.

Akibat cedera ini, Doue dipastikan absen pada laga Liga Champions pekan depan melawan Bayern Muenchen dan kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Prancis bulan depan.

"Selalu berita buruk ketika ada cedera," ujar pelatih PSG Luis Enrique. "Ini cedera yang aneh."

Doue baru saja pulih dari cedera betis yang membuatnya absen dalam enam pertandingan bersama PSG dan kualifikasi Piala Dunia bersama Les Bleus.

Musim ini, pemain muda itu telah mencetak tiga gol dan satu assist dalam semua kompetisi.

Kehilangan Doue menjadi pukulan bagi lini serang PSG yang sedang berjuang mempertahankan performa di kompetisi domestik dan Eropa.