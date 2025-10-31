Jadwal BRI Super League, Laga Big Match Pekan 11 & 12 Wajib Disaksikan

ERA.id - Musim kompetisi BRI Super League penuh dengan kejutan. Pada jadwal BRI Super League untuk pekan 11 dan 12 memperlihatkan betapa panasnya persaingan antarklub besar.

Bagi Anda penggemar klub sepak bola tanah air, dua pekan ini wajib dicatat dan jangan lupa untuk menyaksikannya.

Pekan ke-11, Persaingan Kian Ketat di Tengah Musim

Pekan ini menjadi titik krusial bagi banyak tim. Klub papan atas berjuang mempertahankan posisi, sementara tim bawah klasemen mulai berupaya bangkit sebelum paruh musim berakhir.

Berikut jadwal lengkapnya:

Jumat, 31 Oktober 2025

● PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri, pukul 15.30 WIB, di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

● Persija Jakarta vs PSBS Biak, pukul 19.00 WIB, di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara.

Sabtu, 1 November 2025

● Persita Tangerang vs Bhayangkara FC, pukul 15.30 WIB, di Indomilk Arena, Tangerang.

● Bali United vs Persib Bandung, 19.00 WIB, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Minggu, 2 November 2025

● PSM Makassar vs Madura United, pukul 15.30 WIB, di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare.

● Persebaya Surabaya vs Persis Solo, pukul 19.00 WIB, di Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Senin, 3 November 2025

● Persijap Jepara vs Malut United, pukul 15.30 WIB, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

● Semen Padang vs Arema FC, pukul 19.00 WIB, di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Rabu, 5 November 2025

● Borneo FC vs Dewa United, pukul 15.30 WIB, di Stadion Segiri, Samarinda.

Pekan ke-12, Pertarungan untuk Menjaga Asa

Memasuki pekan selanjutnya, suasana kompetisi semakin memanas. Klub-klub mulai memikirkan strategi jangka panjang, apakah fokus pada stabilitas atau tancap gas demi mengejar posisi empat besar.

Berikut ini jadwal lengkapnya pada pekan ke-12:

Kamis, 6 November 2025

● PSBS Biak vs Persita Tangerang, pukul 15.30 WIB, di Stadion Cendrawasih, Biak.

Jumat, 7 November 2025

● Bhayangkara FC vs Bali United, pukul 15.30 WIB, di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

● Persik Kediri vs Persebaya Surabaya, pukul 19.00 WIB, di Stadion Brawijaya, Kediri.

Sabtu, 8 November 2025

● Arema FC vs Persija Jakarta, pukul 15.30 WIB, di Stadion Kanjuruhan, Malang.

● Persis Solo vs PSIM Yogyakarta, pukul 19.00 WIB, di Stadion Manahan, Solo.

Minggu, 9 November 2025

● Semen Padang vs Borneo FC, pukul 15.30 WIB, di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

● Dewa United vs PSM Makassar, pukul 15.30 WIB, di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

● Madura United vs Persijap Jepara, pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

● Malut United vs Persib Bandung, pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora 99, Ternate.

Jadwal BRI Super League pada pekan 11 dan 12 benar-benar penuh hiburan dan tensi tinggi. Dari Semen Padang vs Borneo FC yang membuka pekan, hingga Persib vs Persija.

Semuanya jadwal menjanjikan laga spektakuler yang tidak boleh dilewatkan. Bagi Anda penggemar sejati sepak bola Indonesia, dua pekan ini bukan sekedar tontonan tapi momen menikmati atmosfer kompetisi terbaik di Tanah Air.

Bagi Anda yang tidak bisa datang untuk menyaksikan langsung dari stadion, menonton secara streaming di Vidio bisa jadi alternatif yang praktis. Anda bisa berlangganan Vidio Platinum menggunakan Telkomsel melalui aplikasi MyTelkomsel yang lebih mudah dan juga hemat. Pastikan berlangganan sekarang agar Anda tidak ketinggalan laga di pekan mendatang.