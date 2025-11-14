Satu Penyesalan Pedri Saat Bermain di Barcelona

ERA.id - Gelandang tim nasional Spanyol Pedro "Pedri" Gonzalez Lopez mengungkapkan penyesalannya sejak bergabung dengan klub La Liga Barcelona pada awal musim 2019/2020.

Dikutip dari laman Barcelona di Jakarta, Kamis kemarin, satu-satunya penyesalan Pedri tersebut adalah tidak bisa bermain bersama gelandang legendaris Barcelona, Andres Iniesta.

"Bermain dengan Iniesta menjadi mimpi yang tidak terwujud karena ketika saya tiba di sini, dia sudah pergi. Padahal akan luar biasa kalau bisa setim dengannya," ujar pesepak bola berusia 22 tahun itu.

Iniesta pindah dari Barcelona ke klub Jepang Vissel Kobe sekitar satu tahun sebelum Pedri dikontrak oleh tim berjuluk Blaugrana.

Pedri, dalam wawancara dengan beberapa media, kerap mengatakan bahwa Iniesta merupakan salah satu idolanya.

Dalam permainan, mereka juga mengisi posisi yang sama yakni gelandang tengah. Beberapa pihak bahkan menyebut permainan Pedri mirip dengan Iniesta.

Pedri sendiri menegaskan bahwa kunci dari kualitasnya sebagai gelandang adalah kemauan untuk terus belajar.

Di Barcelona, Pedri yang tiba di tim ketika usianya baru 17 tahun mendapatkan keuntungan karena sempat menimba ilmu langsung dari sosok-sosok legendaris klub seperti Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Pique dan Sergi Roberto sebelum mereka hengkang satu per satu.

"Luar biasa rasanya bisa berlatih bersama mereka. Mereka menunjukkan saya bagaimana bersikap di luar lapangan dan apa yang harus saya lakukan untuk membantu tim," kata Pedri.

Kini, setelah nama-nama besar tersebut tidak lagi memperkuat Barcelona, giliran Pedri yang menurunkan ilmunya ke pemain-pemain muda.

Setelah kurang lebih enam tahun di Barcelona, Pedri memang sudah dianggap sebagai salah satu pemain senior di tim dan berstatus sebagai kapten kelima tim.

"Tahun-tahun yang berlalu terasa seperti kemarin. Saya sudah belajar dari banyak rekan, kapten Barcelona. Dan, ya, saya sudah merasa seperti seorang pemimpin di tim ini," tutur Pedri.

Gelandang yang didatangkan Barcelona dari Las Palmas itu pun bertekad untuk selalu membantu tim. Salah satu caranya adalah dengan terus berupaya menambah jumlah golnya.

Pada musim 2025/2026, Pedri baru mencetak dua gol dari 13 penampilan di semua kompetisi. Secara keseluruhan, mulai dari awal berseragam Barcelona, dia sudah membuat 28 gol dari 215 laga.

"Orang-orang meminta saya melesakkan lebih banyak gol, harus mencoba untuk menembak dan lebih sering masuk ke kotak penalti lawan. Saya pun sadar, saya mesti meningkatkan permainan. Soal gol ini menjadi tujuan pribadi saya," ujar dia.