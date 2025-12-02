Persaingan Makin Ketat, Scooter Prix 2025 Menanti Gelar Pemenang

ERA.id - Ajang balap skuter terbesar di Indonesia, Scooter Prix 2025 akan memasuki babak final. Babak final ini akandigelar pada 6-7 Desember 2025 di Sirkuit Sentul Karting Internasional, Jawa Barat.

Project Director Scooter Prix 2025, Priambodo Soesetyo menjelaskan menjelang final round ini kondisi persaingan semakin panas karena ketatnya persaingan di dalam sirkuit. Hal ini terbukti saat di round 4 lalu di mana banyak pembalap yang tampil ngotot.

"Ada beberapa pembalap jatuh bahkan bersenggolan saat balapan. Apalagi sirkuitnya juga baru selesai direnovasi jadi makin nyaman buat balapan," ujar Priambodo saat konferensi pers, Selasa (2/12).

Scooter Prix bukan hanya balapan saja tapi juga menjadi destinasi hiburan dan entertainment experience bagi para penggemar skuter dan para keluarga. Pengunjung yang datang tidak hanya menikmati balap saja tapi juga ada playground untuk anak, deretan tenant kuliner dan juga dapat melihat langsung suasana paddock para tim balap.

Priam juga menjelaskan dari tiga kelas utama ada dua kelas yang persaingannya masih sangat sengit dan terbuka yakni kelas 2T Tune Up Open dan 2T Small Frame FFA Open. Sedangkan khusus untuk kelas 4T 220cc Open kemungkinan akan ada juara bertahan.

"Persaingan paling ketat ada di kelas 2T Small Frame FFA Open di mana peringkat 1

sampai 5 hanya selisih 9 poin saja. Jadi peluang untuk menjadi juara umum masih sangat terbuka," jelasnya.

Untuk Kelas 2T Tune Up Open, pembalap M Abdul Azis dari Hoentoe 14 Gunsspeed yang berada di peringkat 1 selisih 11 poin dengan Adi Faisal dari Rifky Racing Team yang di peringkat kedua. Keduanya yang berpeluang besar menjadi Juara Umum di kelas ini.

Sementara di Kelas 2T Small Frame FFA Open persaingannya lebih ketat lagi. Klasemen sementara dipimpin oleh Ahmad Saugi dari Rodolfo Racing Team yang hanya berselisih 2 poin dengan Putra Purnama Alam dari Widi Persada Racing Team di peringkat kedua dan selisih 3 poin dengan Revin Yuridistira dari Abang Gas Racing Team yang berada di peringkat ketiga.

Sedangkan untuk Kelas 4T 220c Open, M. Nurgianto dari Sejahtera Abadi Race Team Ganesha kokoh di puncak klasemen terpaut 13 poin dengan peringkat kedua Jafar Munir.