Kasihan Real Madrid, Cuma Bisa Ngamuk Usai Babak Belur di Kandang Lawan Celta

ERA.id - Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso mengatakan timnya butuh waktu memulihkan mental seusai takluk dari Celta Vigo pada pekan ke-15 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu waktu setempat.

"Kami semua marah, tentu saja. Ini bukan pertandingan atau hasil yang kami inginkan. Sejak awal, cedera Militão telah menyakiti kami," ungkap Xabi, dikutip dari laman resmi klub, Senin (8/12/2025).

"Butuh waktu bagi kami untuk pulih secara mental. Kemudian kami melakukan beberapa penyesuaian, tetapi ini bukanlah pertandingan yang kami inginkan," sambung dia.

Pada pertandingan ini, Real Madrid takluk 0-2 dari Celta Vigo. Gol disumbang pemain pengganti Williot Swedberg pada menit ke-54 dan ke-90+3.

Selain itu, Real Madrid harus mengakhiri pertandingan dengan sembilan orang setelah dua pemainnya yakni Fran Garcia dan Alvaro Carreras diganjar kartu merah oleh wasit.

Kekalahan ini membuat Real Madrid masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 36 poin dari 16 pertandingan, berjarak empat poin dari Barcelona di posisi pertama.

Setelah menelan kekalahan dan gagal memangkas jarak dengan Barcelona, pelatih berkebangsaan Spanyol itu meminta anak-anak asuhnya untuk bangkit.

"Pada Rabu, kami akan menghadapi pertandingan Liga Champions melawan (Manchester) City untuk bereaksi dan menghilangkan rasa tidak enak ini dari mulut kami," tegas Xabi.

Real Madrid selanjutnya dijadwalkan akan menjamu Manchester City pada pertandingan keenam fase liga Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Kamis (11/12) pukul 03.00 WIB.