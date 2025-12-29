Cerita Yusuf Mahardika Nostalgia Syuting Timur di Arena Paintball, Sempat Kena Tembak

ERA.id - Yusuf Mahardika berbagi pengalaman menyenangkan sekaligus menantang saat bermain paintball bersama para pemain film Timur. Yusuf sempat terkena tembakan dan nostalgia saat syuting film Timur.

Bersama dengan Yasamin Jasem, Aufa Assegaf, dan Iko Uwais, Yusuf Mahardika menjajal arena permainan paintball di Mbloc, BlokM, Jakarta Selatan, pada 27 Desember lalu. Yusuf merasa arena paintball itu membawanya Kembali mengingat suasana syuting film Timur.

"Set-nya sih (membuat nostalgia). Set paintball di dalam ada gubuk, terus ada camp militer gitu-gitu," ujar Yusuf Mahardika.

Senada dengan Yusuf, Yasamin juga merasa arena paintball itu membangkitkan suasan selama syuting. Menurutnya banyak nama desa yang sesuai dengan set film di arena tersebut.

"Dan nama-nama desanya sesuai yang di film. Jadi kayak main nostalgik, "Wah ini set-nya yang ada di film beneran dibawa masuk ke dalam arena paintball," seru juga," tutur Yasamin.

Selama bermain paintball, Yusuf dan para pemain film Timur lainnya saling serang satu sama lain demi mendapatkan point tertinggi. Permainan yang membutuhkan kecepatan, tenaga, dan juga strategi itu pun menambah kedekatan satu sama lain.

Namun Yusuf tak memungkiri selama bermain ia sempat terkena tembakan. Tembakan itu dirasa akan menimbulkan Lebam lantaran ia merasa cukup kesakitan.

"Kayaknya sih biru (lebam) ya, cuman kita cek aja nanti. Lumayan (sakit) soalnya," tutur Yusuf.

Lebih lanjut, Aufa Assegaf menambahkan bermain paintball sempat membuatnya takut terkena tembakan. Apalagi rasa sakit yang ditimbulkan akibat tembakan tidak langsung terasa pada dirinya.

"Pas sudah main kayaknya ya nggak berasa aja kalau kena tembakan. Pas selesai baru berasa pegal banget habis di dalam rasanya padahal sudah lama," kata Aufa.

Arena permainan paintball yang dibuka di Mbloc ini terbuka untuk umum, khususnya para pemegang tiket film Timur. Nantinya 10 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa total saldo tabungan Rp 5.000.000,00 di Wondr by BNI. Para pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Tapcash special edition film Timur.