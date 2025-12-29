Kagetnya Pedagang Tempe di Situbondo, Temukan Pelanggannya Sekeluarga Tewas dalam Rumah

ERA.id - Satreskrim Polres Situbondo, Jawa Timur, engamankan barang bukti sebilah pisau juga mengamankan lima telepon seluler (HP/handphone) atas kasus dugaan korban pembunuhan satu keluarga.

Ketiga korban dugaan pembunuhan itu, yakni Muhammad Hasim (58) dan istrinya Suningsih (38) serta Umi Rahmania (18) perempuan (anak). Mereka ditemukan tewas dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Kami juga mengamankan lima handphone di lokasi kejadian, termasuk sebilah pisau, serta memeriksa kamera pengintai dalam kondisi mati," kata Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan kepada wartawan di Situbondo, Minggu malam kemarin.

Menurut dia, tim forensik saat ini sedang mengautopsi tiga jenazah korban dugaan pembunuhan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, karena hasil autopsi merupakan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap motif meninggalnya tiga korban yang masih satu keluarga itu.

"Kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr. Abdoer Rahem, dan tim forensik masih bekerja dan kami menunggu hasilnya," kata AKP Agung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, lanjut dia, ketiga korban diduga mengalami luka (sayatan benda tajam) di bagian leher, dan sebilah pisau yang ditemukan di lokasi diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Dari hasil olah TKP sementara tidak ditemukan tanda-tanda kehilangan barang milik korban, sementara dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area rumah korban saat ini juga sedang diperiksa, meski diduga tidak aktif atau mati saat kejadian," kata Agung.

Informasi yang dihimpun, semula orang tua Suningsih, Abdur (60) pada Minggu pagi ingin mengantarkan tempe ke rumah korban, namun saat diketuk rumahnya tidak ada jawaban, sehingga saksi tersebut melihat pintu samping rumahnya yang tidak terkunci, lalu menaruh tempe tersebut di dapur, lalu keluar kembali.

Selang 30 menit kemudian, Abdur yang curiga mencoba masuk kembali ke rumah korban melalui pintu samping yang tidak terkunci, dan melihat korban Muhammad Hasim bersimbah darah di area kamar mandi.

Selanjutnya, Abdur yang panik langsung mencari anaknya Suningsih dan cucunya Umi Rahmania, hingga akhirnya ditemukan meninggal dalam kondisi bersimbah darah di dalam kamarnya.