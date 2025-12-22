Banyak Atlet Sea Games Dapat Emas, Prabowo Pusing

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto berkelakar dengan mengaku pusing melihat prestasi atlet-atlet Indonesia yang meraih 91 medali emas pada SEA Games Ke-33 Tahun 2025 di Thailand.

Dalam perhelatan SEA Games 2025, kontingen Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 1995 menempati urutan kedua setelah Thailand dengan perolehan 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu.

"Menteri Pemuda dan Olahraga, sudah kembali, saudara Erick Thohir. Selamat dengan 91 emas, terima kasih. Di satu pihak, saya senyum 91 emas. Di lain pihak, agak pusing juga. Bonusnya besar juga itu, sekarang," kata Presiden Prabowo saat acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci rumah subsidi di Serang, Banten, Sabtu silam.

Walau demikian, Prabowo menegaskan janji seorang pemimpin harus ditunaikan, yang artinya atlet-atlet yang berprestasi dan berhasil menyabet medali saat berlaga di SEA Games 2025 akan menerima bonus dari pemerintah.

"Sabdo Pandito Ratu. Ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira, tetapi pusing tidak apa-apa. Yang penting, pejuang-pejuang kita, kita hormati dan kita hargai," kata Presiden Prabowo.

Untuk perhelatan SEA Games 2025, Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menpora Erick Thohir untuk menyiapkan bonus sebesar Rp1 miliar untuk para peraih emas.

Pada perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja, bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali emas sebesar Rp525 juta.

Dengan demikian, jika ada 91 atlet peraih emas maka pemerintah harus menyiapkan bonus sebesar Rp91 miliar untuk para atlet berprestasi tersebut.

Janji untuk memberikan Rp1 miliar itu disampaikan Presiden Prabowo kepada para menteri dan atlet saat melepas kontingen Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada 5 Desember 2025.