Siapa Rosenior yang Berpotensi Jadi Pengganti Maresca yang Dipecat Chelsea?

ERA.id - Chelsea meliirik pelatih Strasbourg, Liam Rosenior, untuk suksesor Enzo Maresca yang baru saja dipecat sebagai pelatih kepala Chelsea pada Kamis (1/1).

Kepergiannya dipicu oleh ketegangan internal dengan jajaran manajemen dan pemilik klub, meski dia baru menangani The Blues sejak 2024.

Proses pencarian pengganti Maresca kini telah berjalan. Menurut laporan Sky Sport pada Kamis, Rosenior berada di posisi terdepan untuk mengisi posisi itu, meskipun Chelsea masih mempertimbangkan beberapa nama lain sebagai alternatif.

Faktor kepemilikan disebut turut memperkuat peluang Rosenior. Strasbourg saat ini berada di bawah naungan BlueCo, konsorsium investasi yang juga membeli Chelsea pada 2022.

Kedekatan struktur kepemilikan ini diyakini mempermudah komunikasi dan transisi bila Rosenior benar-benar ditunjuk.

Pelatih berusia 41 tahun tersebut diketahui memiliki dukungan internal yang kuat di Chelsea. Bahkan, Strasbourg dikabarkan sudah mulai menyiapkan kandidat pengganti Rosenior, mengantisipasi kemungkinan kepergiannya dalam waktu dekat.

Rosenior merupakan pelatih Inggris yang saat ini menangani klub Prancis, RC Strasbourg. Musim 2025/26 jadi yang kedua bagi Rosenior bersama Strasbourg.

Setelah pensiun sebagai pemain pada 2018, Rosenior langsung diangkat sebagai asisten pelatih Brighton and Hove Albion U-23.

Karier kepelatihannya kemudian berlanjut ke Derby County sebagai caretaker menggantikan Wayne Rooney, dan menjadi pelatih tetap di Hull City.

Selain Rosenior, nama pelatih Porto, Francesco Farioli, juga masuk dalam radar Chelsea sebagai kandidat potensial.

Sebelum menunjuk Maresca pada 2024, Chelsea sempat mewawancarai sejumlah pelatih ternama, termasuk Roberto De Zerbi (Marseille), Kieran McKenna (Ipswich Town), serta Thomas Frank yang saat itu masih melatih Brentford sebelum pindah ke Tottenham Hotspur.

Beberapa nama lain seperti Andoni Iraola (Bournemouth) dan Marco Silva (Fulham) juga pernah dikaitkan dengan kursi pelatih Chelsea. Namun, hingga kini belum jelas apakah keduanya masih masuk dalam daftar kandidat yang dipertimbangkan manajemen The Blues.