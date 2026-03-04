Geger! Warga Pasar Minggu Temukan Bayi di Gerobak Makanan, Polisi Buru Sang Kakak

ERA.id - Warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, digegerkan dengan penemuan bayi berumur dua hari yang diduga ditelantarkan kakaknya. Bayi itu ditemukan di sebuah gerobak tempat makan, Selasa (3/3/2026).

Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela menjelaskan kejadian berawal ketika warga mendengar suara tangisan bayi di sekitar lokasi. Sumber suara itu ditelusuri dan ternyata berasal dari sebuah gerobak tempat usaha makanan milik Pulung Purwanto (45).

Pengecekan kemudian dilakukan dan ditemukan tas di dalam gerobak tersebut. Tas itu lalu dibuka dan di dalamnya terdapat bayi perempuan yang sedang menangis. Pada tas itu juga ditemukan susu untuk bayi umur 0-6 bulan serta secarik kertas.

"Seorang bayi perempuan tersebut diperkirakan berusia dua hari berdasarkan dari tulisan kertas yang dituliskan oleh seorang bernama Zidan yang diduga orang yang dengan sengaja menelantarkan bayi di TKP," kata Anggiat kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Polisi pun menuju TKP untuk melakukan serangkaian pengusutan awal. Untuk bayi itu dibawa ke puskesmas agar diberi penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, pada kertas itu bertuliskan jika Zidan (12) adalah kakak dari bayi itu. Dia meminta agar adiknya dirawat. Isi dari tulisan itu yakni sebagai berikut.

"Assalamualaikum, Bapak/Ibu yang menemukan adik saya, saya Zidan ingin minta tolong untuk merawat adik saya, karena Ibu saya meninggal saat melahirkan. Tolong anggap seperti anak sendiri, karena saya tidak akan menemukan atau mengunjunginya dia lagi, saya tidak mau masa depan dia seperti saya, Terima kasih.

Zidan 12 Tahun

Adik saya lahir 2 Maret 2026, namanya Ameera Ramadhani."

Anggiat pun mengatakan polisi akan mencari sosok Zidan. Pemeriksaan CCTV akan dilakukan untuk memudahkan pencarian.