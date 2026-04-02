Lamine Yamal Marah Lihat Suporter Spanyol yang Menyerang Muslim

ERA.id - Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, marah dengan tingkah beberapa suporter pendukung Timnas Spanyol yang menyerang Muslim.

Para suporter sempat melantunkan yel-yel diskriminatif kepada pemain-pemain Mesir di Espanyol selama pertandingan persahabatan yang berakhir imbang tanpa gol itu pada Rabu waktu setempat.

“Kemarin terdengar nyanyian ‘siapa yang tidak melompat, itu Muslim’ di stadion. Saya tahu itu ditujukan kepada lawan dan bukan secara pribadi kepada saya, tetapi sebagai seorang Muslim, saya tetap menganggapnya tidak menghormati dan tidak dapat diterima,” tulis Yamal melalui media sosialnya, termasuk Instagram pada Rabu.

Aksi ini dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap identitas agama dan dikonfirmasi terdengar oleh para pemain di lapangan.

Yamal menegaskan bahwa penggunaan agama sebagai bahan hinaan menunjukkan rendahnya pemahaman dan tidak memiliki tempat dalam sepak bola.

Pemain berusia 18 tahun itu menekankan bahwa olahraga seharusnya menjadi ruang untuk persatuan, bukan ajang merendahkan pihak lain.

Kecaman serupa juga disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). "RFEF tidak mentolerir rasisme di sepak bola dan mengecam segala bentuk aksi kekerasan di dalam stadion," tulis RFEF melalui media sosial.

Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente turut bersuara keras dengan meminta pihak berwenang menghukum pelaku. Dia menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam aksi tersebut tidak layak berada di lingkungan sepak bola.