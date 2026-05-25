Dimulai 12 Juni, Berikut Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026

ERA.id - FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 20 Juli yang diikuti 48 tim nasional.
Dalam laman resmi FIFA, acara pembukaan akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada 11 Juni, sedangkan final atau penutupan digelar di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat.
Satu hari setelah acara pembukaan, persaingan dalam turnamen sepak bola internasional paling bergengsi edisi ke-23 itu mulai bergulir dengan menampilkan tuan rumah Meksiko menjamu Afrika Selatan; diikuti Korea Selatan melawan Republik Ceko.
Selanjutnya, tim-tim peserta yang terbagi di 12 grup akan bersaing di fase grup untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya.
Berikut jadwal lengkap Piala Dunia 2026:
- Jumat, 12 Juni
Pukul 02.00 WIB: Meksiko lawan Afrika Selatan (Grup A) - Stadion Azteca, Mexico City
Pukul 09.00 WIB: Korea Selatan lawan Republik Ceko (Grup A) - Stadion Akron, Guadalajara
- Sabtu, 13 Juni
Pukul 02.00 WIB: Kanada lawan Bosnia dan Herzegovina (Grup B) - Stadion BMO Field, Toronto
Pukul 08.00 WIB: Amerika Serikat lawan Paraguay - (Grup D) - Stadion SoFi, Los Angeles
- Minggu, 14 Juni
Pukul 02.00 WIB: Qatar lawan Swiss (Grup B) - Stadion Levi's, San Francisco Bay Area
Pukul 05.00 WIB: Brasil lawan Maroko (Grup C) - Stadion Metlife, New York/New Jersey
Pukul 08.00 WIB: Haiti lawan Skotlandia (Grup C) - Stadion Gillette, Boston
Pukul 11.00 WIB: Australia lawan Turki (Grup D) - Stadion BC Place, Vancouver
- Senin, 15 Juni
Pukul 00.00 WIB: Jerman lawan Curaçao (Grup E) - Stadion NRG, Houston
Pukul 03.00 WIB: Belanda lawan Jepang (Grup F) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 06.00 WIB: Pantai Gading lawan Ekuador (Grup E) - Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia
Pukul 09.00 WIB: Swedia lawan Tunisia (Grup F) - Stadion BBVA, Monterrey
Pukul 23.00 WIB: Spanyol lawan Cabo Verde (Grup H) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
- Selasa, 16 Juni
Pukul 02.00 WIB: Belgia lawan Mesir (Grup G) - Stadion Lumen Field, Seattle
Pukul 05.00 WIB: Arab Saudi lawan Uruguay (Grup H) - Stadion Hard Rock, Miami
Pukul 08.00 WIB: Iran lawan Selandia Baru (Grup G) - Stadion SoFI, Los Angeles
- Rabu, 17 Juni
Pukul 02.00 WIB: Prancis lawan Senegal (Grup I) - Stadion MetLife, New York/New Jersey
Pukul 05.00 WIB: Irak lawan Norwegia (Grup I) - Stadion Gillette, Boston
Pukul 08.00 WIB: Argentina lawan Aljazair (Grup J) - Stadion Arrowhead, Kansas City
Pukul 11.00 WIB: Austria lawan Yordania (Grup J) - Stadion Levi's, San Francisco Bay Area
-Kamis, 18 Juni
Pukul 00.00 WIB: Portugal lawan Republik Demokratik Kongo (Grup K) - Stadion NRG, Houston
Pukul 03.00 WIB: Inggris lawan Kroasia (Grup L) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 06.00 WIB: Ghana lawan Panama (Grup L) - Stadion BMO Fielad, Toronto
Pukul 09.00 WIB: Uzbekistan lawan Kolombia (Grup K) - Stadion Azteca, Mexico City
Pukul 23.00 WIB: Republik Ceko lawan Afrika Selatan (Grup A) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
- Jumat, 19 Juni
Pukul 02.00 WIB: Swiss lawan Bosnia dan Herzegovina (Grup B) - Stadion SoFi, Los Angeles
Pukul 05.00 WIB: Kanada lawan Qatar (Grup B) - Stadion BC Place, Vancouver
Pukul 08.00 WIB: Meksiko lawan Korea Selatan (Grup A) - Stadion Akron, Guadalajara
- Sabtu, 20 Juni
Pukul 02.00 WIB: Amerika Serikat lawan Australia (Grup D) - Stadion Lumen Fielad, Seattle
Pukul 05.00 WIB: Skotlandia lawan Maroko (Grup C) - Stadion Gillette, Boston
Pukul 07.30 WIB: Brasil lawan Haiti (Grup C) - Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia
Pukul 10.00 WIB: Turki lawan Paraguay (Grup D) - Stadion Levi's, San Francisco Bay Area
- Minggu, 21 Juni
Pukul 00.00 WIB: Belanda lawan Swedia (Grup F) - Stadion NRG, Houston
Pukul 03.00 WIB: Jerman lawan Pantai Gading (Grup E) - Stadion BMO Field, Toronto
Pukul 07.00 WIB: Ekuador lawan Curaçao (Grup E) - Stadion Arrowhead, Kansas City
Pukul 11.00 WIB: Tunisia lawan Jepang (Grup FO - Stadion BBVA, Monterrey
Pukul 23.00 WIB: Spanyol lawan Arab Saudi (Grup H) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
- Senin, 22 Juni
Pukul 02.00 WIB: Belgia lawan Iran (Grup G) - Stadion SoFi, Los Angeles
Pukul 05.00 WIB: Uruguay lawan Cabo Verde (Grup H) - Stadion Hard Rock, Miami
Pukul 08.00 WIB: Selandia Baru lawan Mesir (Grup G) - BC Place, Vancouver
- Selasa, 23 Juni
Pukul 00.00 WIB: Argentina lawan Austria (Grup J) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 04.00 WIB: Prancis lawan Irak (Grup I) - Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia
Pukul 07.00 WIB: Norwegia lawan Senegal (Grup I) - Stadion MetLife, New York/New Jersey
Pukul 10.00 WIB: Yordania lawan Aljazair (Grup J) - Stadion Levi's San Francisco Bay Area
- Rabu, 24 Juni
Pukul 00.00 WIB: Portugal lawan Uzbekistan (Grup K) - Stadion NRG, Houston
Pukul 03.00 WIB: Inggris lawan Ghana (Grup L) - Stadion Gillette, Boston
Pukul 06.00 WIB: Panama lawan Kroasia (Grup L) - Stadion BMO Field, Toronto
Pukul 09.00 WIB: Kolombia lawan Republik Demokratik Kongo (Grup K) - Stadion Akron, Guadalajara
- Kamis, 25 Juni
Pukul 02.00 WIB: Swiss lawan Kanada (Grup B) - Stadion BC Place, Vancouver
Pukul 02.00 WIB: Bosnia dan Herzegovina lawan Qatar (Grup B) - Stadion Lumen Field, Seattle
Pukul 05.00 WIB: Skotlandia lawan Brasil (Grup C) - Stadion Hard Rock, Miami
Pukul 05.00 WIB: Maroko lawan Haiti (Grup C) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
Pukul 08.00 WIB: Republik Ceko lawan Meksiko (Grup A) - Stadion Azteca, Mexico City
Pukul 08.00 WIB: Afrika Selatan lawan Korea Selatan (Grup A) - BBVA, Monterrey
- Jumat, 26 Juni
Pukul 03.00 WIB: Curaçao lawan Pantai Gading (Grup E) - Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia
Pukul 03.00 WIB: Ekuador lawan Jerman (Grup E) - Stadion MetLife, New York/New Jersey
Pukul 06.00 WIB: Jepang lawan Swedia (Grup F) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 06.00 WIB: Tunisia lawan Belanda (Grup F) - Stadion Kansas Arrowhead, Kansas City
Pukul 09.00 WIB: Turki lawan Amerika Serikat (Grup D) - Stadion SoFi, Los Angeles
Pukul 09.00 WIB: Paraguay lawan Australia (Grup D) - Stadion Levi's, San Francisco Bay Area
- Sabtu, 27 Juni
Pukul 02.00 WIB: Norwegia lawan Prancis (Grup I) - Stadion Gillette, Boston
Pukul 02.00 WIB: Senegal lawan Irak (Grup I) - Stadion BMO Field, Toronto
Pukul 07.00 WIB: Cabo Verde lawan Arab Saudi (Grup H) - Stadion NRG, Houston
Pukul 07.00 WIB: Uruguay lawan Spanyol (Grup H) - Stadion Akron, Guadalajara
Pukul 10.00 WIB: Mesir lawan Iran (Grup G) - Stadion Lumen Field, Seattle
Pukul 10.00 WIB: Selandia Baru lawan Belgia (Grup G) - BC Place, Vancouver
- Minggu, 28 Juni
Pukul 04.00 WIB: Panama lawan Inggris (Grup L) - Stadion MetLife, New York/New Jersey
Pukul 04.00 WIB: Kroasia lawan Ghana (Grup L) - Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia
Pukul 06.30 WIB: Kolombia lawan Portugal (Grup K) - Stadion Hard Rock, Miami
Pukul 06.30 WIB: Republik Demokratik Kongo lawan Uzbekistan (Grup K) - Stadion Marcedes- Benz, Atlanta
Pukul 09.00 WIB: Aljazair lawan Austria (Grup J) - Stadion Arrowhead, Kansas City
Pukul 09.00 WIB: Yordania lawan Argentina (Grup J) - Stadion AT&T, Dallas
- Senin, 29 Juni
Pukul 00.00 WIB: Runner-up Grup A lawan Runner-up Grup B (Babak 32 Besar) - Stadion NRG Houston
- Selasa, 30 Juni
Pukul 00.00 WIB: Juara Grup C lawan Runner-up Grup L (Babak 32 Besar) - Stadion NRG, Houston
Pukul 03.30 WIB: Juara Grup E lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup A/B/C/D/F (Babak 32 Besar) - Stadion Gillette, Boston
Pukul 08.00 WIB: Juara Grup I lawan Runner-up Grup C (Babak 32 Besar) - Stadion BBVA, Monterrey
- Rabu, 1 Juli
Pukul 00.00 WIB: Runner-up Grup E lawan Runner-up Grup I (Babak 32 Besar) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 04.00 WIB: Juara Grup I lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup C/D/F/G/H (Babak 32 Besar) - Stadion MetLife, New York/New Jersey
Pukul 08.00 WIB: Juara Grup A lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup C/E/F/H/I (Babak 32 Besar) - Stadion Azteca, Mexico City
Pukul 23.00 WIB: Juara Grup L lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup E/H/I/J/K (Babak 32 Besar) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
- Kamis, 2 Juli
Pukul 03.00 WIB: Juara Grup G lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup A/E/H/I/J (Babak 32 Besar) - Stadion Lumen Field, Seattle
Pukul 07.00 WIB: Juara Grup D lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup B/E/F/I/J (Babak 32 Besar) - Stadion Levi's, San Francisco Bay Area
- Jumat, 3 Juli
Pukul 02.00 WIB: Juara Grup H lawan Runner-up Grup J (Babak 32 Besar) - Stadion SoFi, Los Angeles
Pukul 06.00 WIB: Runner-up Grup K lawan Runner-up Grup L (Babak 32 Besar) - Stadion BMO Field, Toronto
Pukul 10.00 WIB: Juara Grup B lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup E/F/G/I/J (Babak 32 Besar) - BC Place, Vancouver
- Sabtu, 4 Juli
Pukul 01.00 WIB: Runner-up Grup D lawan Runner-up Grup G (Babak 32 Besar) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 05.00 WIB: Juara Grup J lawan Runner-up Grup H (Babak 32 Besar) - Stadion Hard Rock, Miami
Pukul 08.30 WIB: Juara Grup K lawan Peringkat Ketiga Terbaik Grup D/E/I/J/L (Babak 32 Besar) - Stadion Arrowhead, Kansas City
- Minggu, 5 Juli
Pukul 00.00 WIB: Pemenang Laga 73 lawan Pemenang Laga 75 (Babak 16 Besar) - Stadion NRG, Houston
Pukul 04.00 WIB: Pemenang Laga 74 lawan Pemenang Laga 77 (Babak 16 Besar) - Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia
- Senin, 6 Juli
Pukul 03.00 WIB: Pemenang Laga 76 lawan Pemenang Laga 78 (Babak 16 Besar) - Stadion MetLife, New York/New Jersey
Pukul 07.00 WIB: Pemenang Laga 79 lawan Pemenang Laga 80 (Babak 16 Besar) - Stadion Azteca, Mexico City
- Selasa, 7 Juli
Pukul 02.00 WIB: Pemenang Laga 83 lawan Pemenang Laga 84 (Babak 16 Besar) - Stadion AT&T, Dallas
Pukul 07.00 WIB: Pemenang Laga 81 lawan Pemenang Laga 82 (Babak 16 Besar) - Stadion Lumen Field, Seattle
Pukul 23.00 WIB: Pemenang Laga 86 lawan Pemenang Laga 88 (Babak 16 Besar) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
- Rabu, 8 Juli
Pukul 03.00 WIB: Pemenang Laga 85 lawan Pemenang Laga 87 (Babak 16 Besar) - BC Place, Vancouver
- Jumat, 10 Juli
Pukul 03.00 WIB: Pemenang Laga 89 lawan Pemenang Laga 90 (Perempat Final) - Stadion Gillette, Boston
- Sabtu, 11 Juli
Pukul 02.00 WIB: Pemenang Laga 93 lawan Pemenang Laga 94 (Perempat Final) - Stadion Los SoFi, Los Angeles
- Minggu, 12 Juli
Pukul 04.00 WIB: Pemenang Laga 91 lawan Pemenang Laga 92 (Perempat Final) - Stadion Hard Rock, Miami
Pukul 08.00 WIB: Pemenang Laga 95 lawan Pemenang Laga 96 (Perempat Final) - Stadion Arrowhead, Kansas City
- Rabu, 15 Juli
Pukul 02.00 WIB: Pemenang Laga 97 lawan Pemenang Laga 98 (Semifinal) - Stadion AT&T, Dallas
- Kamis, 16 Juli
Pukul 02.00 WIB: Pemenang Laga 99 lawan Pemenang Laga 100 (Semifinal) - Stadion Marcedes-Benz, Atlanta
- Minggu, 19 Juli
Pukul 04.00 WIB: Tim kalah di laga 101 lawan tim yang kalah di laga 102 (Perebutan Tempat Ketiga) - Stadion Hard Rick, Miami
- Senin, 20 Juli
Pukul 02.00 WIB: Pemenang Laga 101 lawan Pemenang Laga 102 (Final) - Stadion MetLife, New York/New Jersey