Mundur dari Piala Dunia 2026, Iran: Rezim Korup Amerika Membunuh Pemimpin Kami

ERA.id - Tim nasional Iran dilaporkan mundur dari Piala Dunia 2026, merespons serangan udara Amerika Serikat ke Iran yang membunuh Pemimpin Besar Iran, Ali Khamenei pekan lalu.

"Mengingat rezim korup Amerika Serikat telah membunuh pemimpin kami, dalam keadaan apapun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia," ujar Menteri Olahraga Iran Ahmad Doyanmali dikutip dari OneFootball, Rabu kemarin.

Doyanmali juga menjelaskan jika keputusan untuk mundur turut mempertimbangkan keselamatan dari tim.

Sejatinya Iran berada di Grup G Piala Dunia 2026 bersama Timnas Belgia, Timnas Mesir, dan Timnas Selandia Baru yang semua pertandingannya dilangsungkan di Amerika Serikat.

"Orang-orang kami tidak aman, dan secara fundamental, kondisi untuk berpartisipasi tidak ada. Mengingat tindakan jahat yang mereka lakukan terhadap Iran," jelas Doyanmali.

"Mereka telah memaksa dua perang terhadap kami dalam delapan atau sembilan bulan dan telah membunuh serta mengorbankan ribuan rakyat kami. Oleh karena itu, kami tentu tidak dapat memiliki kehadiran semacam itu," tutupnya.

Sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan jika Timnas Iran dapat tampil pada ajang Piala Dunia di Negeri Paman Sam setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Selama pembicaraan, Presiden Trump menegaskan kembali bahwa tim Iran tentu saja dipersilakan untuk berkompetisi di turnamen di Amerika Serikat. Kita semua membutuhkan acara seperti Piala Dunia FIFA untuk menyatukan orang-orang sekarang lebih dari sebelumnya," ujar Infatino beberapa waktu lalu, dikutip dari Marca.