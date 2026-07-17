Berawal dari Kegemaran Rafathar, Nagita Slavina Hadirkan Wadah Basket untuk Pelajar SMA

ERA.id - Selebritas Nagita Slavina bersama dengan RANS Entertainment kembali menghadirkan inovasi terbaru di dunia sportainment di bidang basket. Nagita bersama RANS Entertainment mengajak para pelajar untuk bertanding dengan hadiah menggiurkan.

Melalui Youth Sports Series: Basketball Presented by Livin Next-G, Nagita menjanjikan hadiah menarik untuk para peserta kompetisi antarpelajar yang kompetitif dan dikemas dengan hiburan.

Nagita mengatakan ide untuk menyelenggarakan sportainment ini berangkat dari kegemaran putra pertamanya, Rafathar Malik Ahmad dalam dunia basket. Ia pun terpacu untuk memberi wadah bagi anak-anak sekolah untuk menunjukkan kemampuannya dalam bermain basket.

“Aku lihat juga anak aku sendiri suka banget sama basket, dan kayaknya ke depannya, kalau kemarin-kemarin kita bikin event kayaknya yang umurnya seumuran aku semua gitu ya? Tapi kayaknya ada baiknya untuk meregenerasi, ke depannya akan lebih berkelanjutan, kenapa nggak kita bikin acara buat anak-anak SMA? Karena penerusnya kan pasti anak-anak SMA gitu kan,” ujar Nagita Salvina saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Youth Sports Series: Basketball Presented by Livin Next-G tidak hanya menghadirkan pertandingan basket, tetapi juga menghadirkan pengalaman kompetisi yang menyeluruh melalui tiga fase utama: pra-event, main event, dan pasca-event. Sebagai pembuka rangkaian acara, kompetisi ini akan digelar pada 17, 20, 21, 22, dan 23 Juli 2026 melalui roadshow ke lima sekolah pilihan di Jakarta.

Dalam setiap kunjungan, para siswa akan mengikuti berbagai aktivitas basket interaktif seperti tantangan 3x3, Three Point Challenge, Free Throw Challenge, Half Court Shot, hingga mini games dan quiz berhadiah.

General Manager of Marketing & Partnership RANS Entertainment, Mohamad Fahmi Salim mengatakan hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang berupa beasiswa pendidikan.

“Kalau dari sisi hadiah, ini yang pertama kita sempat sounding adalah jadi pemenang dari kompetisi ini Alhamdulillah kita sudah ada kerja sama dengan beberapa kampus, jadi kita menyediakan beasiswa untuk para pemenang,” kata Fahmi.

Selain memberikan hadiah untuk para pemenang, Fahmi mengatakan para pemenang juga akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan nominal fantastis.

“Lalu ada cash prize juga. Hadiahnya pokoknya Alhamdulillah lumayan besar,” ungkapnya.

Bukan hanya itu saja, roadshow ini juga akan menghadirkan atlet profesional dari RANS Simba, serta Calvin Stepback dan Pebasket Ojol untuk bermain bersama para pelajar dan menciptakan pengalaman yang lebih dekat dengan dunia basket profesional.

Setelah rangkaian roadshow, kompetisi basket antarpelajar ini akan memasuki Main Event yang berlangsung pada 25 Juli hingga 2 Agustus 2026 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan. Sebanyak 32 tim yang terdiri dari 16 tim putra dan 16 tim putri dari berbagai SMA terbaik akan bertanding memperebutkan gelar juara dalam format turnamen sistem gugur.

Lebih lanjut, Nagita Slavina menekankan bagi para siswa yang memiliki kemampuan bermain basket dengan baik berpotensi untuk masuk ke klub RANS Simba.

“Ya pastinya tidak menutup kemungkinan gitu. Ini jadi salah satu ajang juga pastinya buat RANS Simba, ini kesempatan luar biasa buat RANS Simba untuk mencari talenta-talenta baru yang mungkin enggak kelihatan selama ini, yang enggak ada di radar gitu, pungkasnya.