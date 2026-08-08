Kejutkan Panggung IFW 2026, Bayi Gajah Sumatera Rawana Tampil Menawan Lewat Karya Kebaya Adhikari

ERA.id - Bayi gajah yang lahir di kebun binatang Lembah Hijau Lampung, Rawana, muncul di panggung Indonesia Fashion Week (IFW) 2026. Kehadiran Rawana dibawa ke atas panggung megah oleh kebaya Adhikari.

Bukan hadir secara fisik, Rawana muncul di panggung Indonesia Fashion Week (IFW) di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (1/8/2026). Rawana hadir dari tangan Kukuh Hariyawan sebagai desainer Kebaya Adhikari.

"Koleksi Kebaya Adhikari di Indonesia Fashion Week 2026 berangkat dari keyakinan bahwa warisan budaya harus terus dihidupkan agar tetap relevan bagi setiap generasi. Karena itu, kami mempertemukan tiga warisan Indonesia dalam satu karya," ujar Kukuh dalam keterangan yang diterima ERA, Sabtu (8/8/2026).

Kukuh menjelaskan koleksi terbaru Kebaya Adhikari ini mengusung tema Resonara yang memadukan tiga warisan berharaga Indonesia, yaitu gajah Sumatera sebagai simbol kelestarian alam, kebaya sebagai identitas budaya bangsa, dan Bundengan sebagai kekayaan seni tradisional dari Wonosobo.

Ketiga elemen ini dipilih lantaran memiliki benang merah yang kuat dan selaras dengan identitas Indonesia.

"Ketiganya kami satukan dalam satu karya untuk menunjukkan bahwa budaya dan alam adalah identitas Indonesia yang harus terus hidup berdampingan," tuturnya.

Selain dari tiga elemen yang dipadukan menjadi satu, Kukuh menerangkan desain dari kebaya Adhikari ini memiliki detail bordir, siluet, dan tekstur yang kuat pada bagian gajah. Sedangkan untuk Bundengan, Kukuh memilih unsur anyaman, pola dan filosofi dari alat musik itu sendiri yang diterjemahkan ke dalam rancangan kebaya.

Lebih lanjut, Kukuh berharap dari panggung IFW 2026 ini, Kebaya Adhikari bisa menunjukkan bahwa fesyen bukan hanya sekadar tentang keindahan busana saja, tetapi juga bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan, membangun kesadaran, serta menghubungkan budaya, alam, dan kreativitas dalam satu karya yang relevan dengan masa kini.

"Melalui karya ini, kami ingin menunjukkan bahwa fashion tidak hanya menghadirkan keindahan, tetapi juga dapat menjadi medium untuk merawat budaya, menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, dan membawa cerita Indonesia kepada dunia," pungkasnya.