Bukan Cuma Makan Siang, Ini Deretan 35 Fasilitas Gratis di Masjid Istiqlal yang Didukung Raffi Ahmad

ERA.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad turut terlibat dalam program Jumat Berkah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal. Raffi mengaku senang bisa berpartisipasi dalam program tersebut.

Melalui akun Instagram-nya, suami Nagita Slavina ini menuturkan kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian ikhtiar untuk berbagi ke sesama. Ia pun berkomitmen akan terus mendukung dan berkolaborasi dalam program Jumat Berkah tersebut.

"Insyaallah, saya bersama tim berkomitmen untuk terus mendukung dan berkontribusi dalam menyukseskan program Jumat Berkah agar dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Raffi Ahmad, dikutip ERA, Sabtu (8/8/2026).

Raffi lantas berharap program Jumat Berkah ini bisa memantik semangat pihak-pihak lain yang ingin menebar kebaikan bersama. Menurutnya, program ini bisa membantu banyak jamaah yang akan menerima manfaat dari Jumat Berkah.

"Semoga ke depan semakin banyak jamaah yang dapat merasakan manfaatnya, semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi, dan semoga setiap ikhtiar senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Aamiin," pungkasnya.

Diketahui program Jumat Berkah inisiasi Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal ini akan memiliki 35 program layanan gratis yang telah disiapkan, mulai dari makan siang gratis, kursus bahasa asing, pusat kebugaran, penginapan gratis, ambulans, hingga konsultasi keagamaan.

Untuk bidang pendidikan, masjid terbesar di Asia Tenggara ini membuka kursus bahasa asing secara cuma-cuma, meliputi bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Persia, Prancis, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Seluruh kursus diajarkan oleh penutur asli yang didatangkan langsung dari negara masing-masing.

Sementara itu, untuk fasilitas olahraga masjid Istiqlal memiliki pusat kebugaran (gym center) yang dapat digunakan siapa saja, serta lapangan futsal, basket, dan tenis meja. Kemudian, akan ada 17 tempat tidur yang bisa digunakan oleh jamaah untuk menginap di Masjid Istiqlal.

Program ini sudah berjalan sejak Jumat (7/8/2026) kemarin. Nantinya seluruh program diharapkan bisa berjalan rutin setiap minggunya.